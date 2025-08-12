< sekcia Regióny
Poslanci Fiľakova rozhodli o ukončení zmluvy s Patak Motors
Autor TASR
Fiľakovo 12. augusta (TASR) - Poslanci mesta Fiľakovo na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) rozhodli o ukončení nájomnej zmluvy so spoločnosťou Patak Motors Production. Firma chce v novovybudovanej priemyselnej hale vyrábať malé mestské autá s retro dizajnom, výrobu však pre finančné problémy zatiaľ nespustila. Spoločnosť dostala od mesta posledných pár týždňov.
Priemyselnú halu, ktorú fiľakovská samospráva vybudovala z európskych zdrojov a s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, má Patak Motors v prenájme od apríla 2024. Firma sa zameriava na vývoj a výrobu automobilu s retro dizajnom vhodným do mestského prostredia s názvom Rodster. Spoločnosť však má finančné problémy a výrobu vozidiel doposiaľ nespustila.
„Investor nesplnil svoje záväzky z investičnej zmluvy a tým pádom sme sa dostali do omeškania so splátkami. Preto aktívne hľadáme ďalšieho investora alebo pomoc štátu. Máme prebytok zákazníkov, chýba však cashflow na spustenie výroby,“ skonštatoval pre TASR konateľ spoločnosti Patak Motors Production Andrej Hulala.
Firma od mestských poslancov dostala čas do konca augusta. V priemyselnej hale má už nasťahované technológie a podľa konateľa chýba len posledná finančná injekcia na spustenie sériovej výroby. Predvybratých má údajne aj pracovníkov kvalifikovaných na konkrétne pozície, denne by dokázala vyrábať niekoľko vozidiel. Mestský retro automobil s elektrickým i benzínovým pohonom chce vyvážať najmä do zahraničia, a to do Talianska, Francúzska či Španielska.
Za doterajším neúspechom vidí spoločnosť okrem iného aj nedostatočnú štátnu podporu začínajúcich a inovatívnych projektov v automobilovom priemysle. „Dúfame, že prebehne nejaký otvorený rozhovor, kde by sme si mohli prejsť výhody tohto projektu pre Slovensko a prezentáciu Slovenska. Pre nás bola priorita ostať na Slovensku, ale ak nebude možnosť, budeme musieť ísť do zahraničia, kde dostaneme väčšiu podporu, ktorá nám už bola sľúbená,“ skonštatoval Hulala s tým, že firma sa obrátila na vládu i rezort hospodárstva.
Ministerstvo hospodárstva SR pre TASR v reakcii uviedlo, že za posledné obdobie zo strany spoločnosti neeviduje žiadnu žiadosť o investičnú pomoc, firmu ešte na jar navštívil i štátny tajomník rezortu. „Zástupcov spoločnosti informoval o možnostiach pomoci zo strany rezortu hospodárstva v zmysle legislatívneho rámca. Rovnako ich informoval o možnostiach Eximbanky a iných štátnych inštitúcií zameraných na podporu exportu,“ uviedla hovorkyňa ministerstva Mária Pavlusík.
MsZ vo Fiľakove prijatým uznesením poverilo vedenie mesta spustiť proces skončenia zmluvy s Patak Motors Production od začiatku septembra. Samospráva konštatuje, že vzniknutá situácia nemusí byť výlučne zlyhaním firmy a ovplyvniť ju mohli aj aktuálne pomery v automobilovom priemysle, k majetku vybudovanom z verejných zdrojov však chce pristupovať zodpovedne.
„Aj mňa osobne by veľmi tešilo, keby tie autá boli vyrábané vo Fiľakove. Zároveň však platí, že nám už dlžia za jeden celý štvrťrok a začal sa druhý štvrťrok, keď nám neplatia. Už začiatkom roka sme museli použiť depozit, ktorý bol zložený presne na tieto účely,“ priblížil pre TASR fiľakovský primátor Attila Agócs s tým, že firma mestu v súčasnosti dlhuje vyše 70.000 eur.
