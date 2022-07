Poslanci Fiľakova rozhodnú o budúcnosti areálu bývalého Kovosmaltu

Fiľakovo 30. júla (TASR) – Poslanci mesta Fiľakovo v okrese Lučenec budú v pondelok (1. 8.) na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) rozhodovať o budúcnosti areálu bývalého Kovosmaltu. Projekt na revitalizáciu priemyselnej zóny sa pre rast cien stavebných materiálov predražil a samospráva na jeho financovanie nezískala potrebné dodatočné finančné zdroje. Vyplýva to z materiálov predložených na zasadnutie MsZ.



Samospráva poslancom predložila materiál, ktorý počíta s troma možnosťami, ako v rámci projektu revitalizácie priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste pokračovať. Prvý variant počíta s vybudovaním technickej infraštruktúry a úpravou areálu bez výstavby stavebných objektov. Druhý variant predpokladá i vybudovanie administratívnej budovy či skladovej haly, avšak bez výstavby výrobnej haly. Treťou možnosťou je podľa mesta vzdanie sa získanej dotácie a ukončenie projektu.



Projekt revitalizácie areálu bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove pôvodne počítal s výstavbou novej výrobnej haly, skladovej haly i administratívnej budovy. Samospráva pri ňom predpokladala vznik minimálne 50 nových pracovných miest. Kým pri zrode projektu v roku 2017 sa náklady na realizáciu odhadovali na 2,1 milióna eur, vlani to už bolo 4,1 milióna eur. Aktuálne najnižšia ponuka, ktorú mesto obdržalo od uchádzačov o zákazku, predstavovala takmer 5,4 milióna eur.



Na financovanie projektu získalo mesto Fiľakovo približne 2,1 milióna eur z programu Interreg a štátneho rozpočtu, dva milióny plánovalo hradiť z dlhodobého investičného úveru. Ďalších 400.000 eur samospráve poskytol Banskobystrický samosprávny kraj, o pomoc s chýbajúcimi finančnými prostriedkami žiadalo Fiľakovo i štát.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR mestu odporučilo obrátiť sa na ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska, ktoré je riadiacim orgánom programu cezhraničnej spolupráce Interreg. Odmietavú odpoveď obdržala samospráva aj od Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



"Z pohľadu MH SR mesto nespĺňa kritériá oprávnenosti pre dotačné schémy a schémy pomoci v pôsobnosti MH SR, preto na poskytnutie zdrojov na investičnú akciu z predmetného sektoru nie je právny nárok," konštatuje samospráva v dôvodovej správe predloženej na zasadnutie MsZ.



Mesto avizuje, že v súčasnej hospodárskej situácii nevie na realizáciu projektu aktivovať viac vlastných či úverových zdrojov a je preto potrebné hľadať možnosti okresania rozsahu investície. Samospráva už skôr avizovala, že v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie musí s prácami začať najneskôr v októbri tohto roku.