Poslanci Hriňovej s plánovanou vodnou elektrárňou Málinec nesúhlasia

Hriňová 12. februára (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Hriňovej v Detvianskom okrese nesúhlasí s uskutočnením výstavby plánovanej prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec. Vyplýva to z uznesení, ktoré jednomyseľne prijali poslanci na svojom februárovom rokovaní.



Ako TASR informoval primátor Hriňovej Stanislav Horník, MsZ nesúhlasí s návrhom na určenie investičného projektu za strategickú investíciu. Pripomína, že nespĺňa zákonné požiadavky pre definovanie takejto investície. Zároveň je podľa zastupiteľstva v rozpore so strategickými materiálmi aj územnými plánmi štátu, regiónu aj dotknutých obcí.



Uznesenie ďalej uvádza, že pri spracovaní a predložení návrhu do medzirezortného pripomienkového konania neboli dodržané postupy podľa platných predpisov. Mestskému parlamentu sa nepáči, že do prípravy nezapojili samosprávy ani dotknutú verejnosť. "V prípade vydania osvedčenia o strategickej investícii by to bolo predčasné, neodôvodniteľné a drastické obmedzenie práv občanov," zdôrazňuje s tým, že by to bolo vrátane práva na pokojné užívanie majetku. Mestskí poslanci zároveň vyjadrili podporu vlastníkom nehnuteľností dotknutých plánovanou výstavbou vodnej elektrárne. Urobili to v snahe chrániť vlastnícke práva a verejný záujem všetkých dotknutých obcí.



O plánovanej elektrárni bude rokovať aj obecné zastupiteľstvo v obci Látky v Detvianskom okrese. Starosta Mário Kubiš ho zvolal na štvrtok (13. 2.) o 17.00 h. Ako povedal TASR, prípadné plánované vyvlastnenie by sa v Látkach týkalo niekoľkých rodinných domov, kde v súčasnosti stále žijú obyvatelia. Ďalej by to boli aj rekreačné chatky. Projekt plánovanej elektrárne Málinec sa podľa neho v obci stretol s obavami, s odporom i s viacerými otázkami.



S uskutočnením výstavby plánovanej vodnej elektrárne nesúhlasí ani obec Detvianska Huta. Uznesenie jednomyseľne prijali poslanci na svojom februárovom rokovaní.



K projektu ekologickej vodnej prečerpávacej stanice Málinec prišlo v medzirezortnom pripomienkovom konaní 29 pripomienok. Informoval o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Dodal, že envirorezort sa pripomienkami bude zaoberať, deklaruje aj intenzívny dialóg s občanmi a subjektmi, žijúcimi a pôsobiacimi v okolí.