Poslanci Komárna schválili rozvojový balík za takmer 913.000 eur

Komárno 18. februára (TASR) - Investície vo výške 912.830 eur pripravuje v tomto roku mesto Komárno. Mestskí poslanci schválili rozvojový balík, ktorý zahŕňa 18 rozvojových položiek. Zamerané sú na prípravu viacerých strategických projektov, zabezpečenie spolufinancovania grantov, rekonštrukciu centra voľného času a budovy mestskej polície, informovala radnica.



Zníženie energetickej náročnosti budovy centra voľného času v hodnote 220.000 eur a zníženie energetickej náročnosti budovy mestskej polície v hodnote 173.621 eur patria k finančne najnáročnejším pripravovaným projektom. Mesto plánuje obidve budovy zatepliť, vymeniť dvere a okná, zatepliť strechu. Na budovách budú nainštalované solárne panely a klimatizácia. Rekonštrukcie budú financované z vlastných zdrojov samosprávy.



Súčasťou rozvojového balíka je príprava projektových dokumentácií pre výzvy, čo podľa primátora Bélu Keszegha umožní získať ďalšie externé finančné prostriedky na rozvoj mesta. Radnica plánuje obnovu časti bytov na Gazdovskej ulici so zapojením Štátneho fondu rozvoja bývania, zároveň pripravuje projektové dokumentácie na obnovu ďalších mestských bytov.



Prostredníctvom fondu udržateľného mestského rozvoja plánuje samospráva obnoviť jeden pavilón na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici práce, dva mestské parky a revitalizovať medziblokové priestory na Sídlisku IV. Na brehu Váhu by mali vzniknúť športoviská na streetball, pumptrack a nová skejtbordová dráha. Investície budú smerovať aj do odpadového hospodárstva a inteligentných technológií.