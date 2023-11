Poslanci Košíc otvorili tému zníženia počtu mestských častí

Košice 24. novembra (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom piatkovom mimoriadnom rokovaní po dlhšom čase otvorilo tému zlučovania mestských častí (MČ). Poslanecký návrh hovorí o alternatíve deviatich, desiatich či 11 MČ vo viacerých modeloch. Podľa predkladateľa Dominika Babušíka z Košického klubu ide o optimalizáciu aktuálneho počtu 22 MČ. Na návrh s nevôľou reagovali hlavne starostovia malých MČ a vedenie mesta, podľa ktorých s nimi nebol vopred prerokovaný. MsZ napokon rokovanie o Štatúte mesta Košice, v ktorom návrh zaznel, prerušilo.



Po novom by sa mohli utvoriť očíslované administratívne územia v tvare Košice I, Košice II atď. "Tento kľúč bol zostavený na základe katastrálnych území a po vzore Dánska - podľa počtu obyvateľov a susediacich MČ," povedal Babušík. Finančnú úsporu nespresnil, podľa neho by to však bolo prínosné pre mesto aj obyvateľov. Východiskom boli aj analýzy z roku 2016, keď tému redukcie MČ otvorilo ešte bývalé vedenie mesta.



"Je nám asi všetkým jasné, že malé MČ v tomto prípade nebudú súhlasiť so žiadnym modelom, ktorý ich nejakým spôsobom spája s veľkými MČ," povedal s tým, že by sa mohli vytvoriť nové celky, pričom zohľadnili kritiku MČ z minulosti týkajúcu sa ich histórie. "Svojím spôsobom nezaniknú," dodal.



Viacerí poslanci a starostovia malých MČ kritizovali, že návrh nebol prerokovaný ani s verejnosťou. "Príde mi to minimálne neslušné. Predložte čísla, akú úsporu tento návrh pre mesto Košice a jeho obyvateľov prinesie, a potom sa o tom vieme baviť. Nikto z nás nemá nič proti reforme. Myslím si, že stojíme za tým, aby reforma v samospráve v Košiciach bola, ale nie takýmto spôsobom," uviedla starostka MČ Šebastovce Monika Puzderová.



Vedenie mesta reagovalo, že víta aktivity, ktoré MČ pomôžu finančne zefektívniť ich činnosť, a zmenám sa nebráni. "Nie je to však možné urobiť takýmto partizánskym spôsobom, že sa na káve stretne poltucet starostov veľkých MČ a dohodnú sa na tom, že k sebe prakticky pričlenia všetky menšie MČ a z brucha dávajú návrhy o vzniku deviatich, desiatich alebo 11 nových MČ," povedal primátor Jaroslav Polaček.



Ďalší poslanci obhajovali predloženie návrhu s tým, že ide o právo poslanca. "Začíname nejaký proces," dodal predseda Košického klubu Ladislav Lörinc, podľa ktorého je dlhodobý dopyt verejnosti po vyriešení počtu MČ.



Babušík, ktorý je tiež starostom veľkej MČ Dargovských hrdinov, pripomenul, že úpravy v rozčlenení MČ je možné uskutočniť najneskôr rok pred komunálnymi voľbami. Ak k tomu nedôjde v najbližšom období, dlhodobo diskutovaná problematika sa opäť posunie.



"Postupoval som zákonným spôsobom a návrh som predostrel orgánu, čiže MsZ. Následne sa k tomu vyjadruje Rada starostov. V konečnom dôsledku má rozhodovaciu právomoc MsZ. Takzvané veto Rady starostov je možné prelomiť trojpätinovou väčšinou MsZ," vysvetlil.



V tomto roku bola schválená novela zákona o meste Košice, ktorá umožňuje rozhodovať o štruktúre MČ mestským poslancom.