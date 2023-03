Poslanci Košíc schválili návrhy na Cenu mesta

Košice 15. marca (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom utorkovom (14. 3.) rokovaní schválilo zoznam laureátov na udelenie Ceny mesta Košice v roku 2023. Získa ju osem jednotlivcov a tri kolektívy.



Ocenenie dostane baletná majsterka a pedagogička Tetiana Iegorova, a to za celoživotný umelecký prínos a profesionálny rozvoj tanečného umenia v Košiciach.



Za významný celoživotný prínos v oblasti hepatológie a internej medicíny pri príležitosti životného jubilea 60 rokov ocenia aj Petra Jarčušku.



Tibor Palko ako bývalý riaditeľ Reedukačného centra Bankov získa Cenu mesta za celoživotný prínos v oblasti práce s problémovou a delikventnou mládežou.



Za významný profesionálny prínos v oblasti nefrológie a transplantácie obličiek udelili cenu bývalému riaditeľovi Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice Robertovi Rolandovi.



Pri príležitosti 70. jubilea za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj mesta a komunity dostane cenu redaktor, spravodajca a dokumentarista György Szaszák.



Najmladším laureátom spomedzi jednotlivcov je Richard Šofranko, študent Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach. Ako autora systému spínania zvonov ho ocenia za aktívny prínos v oblasti technického riešenia a modernizácie technológie pre sfunkčnenie košickej zvonkohry.



Aj vzhľadom na 50. jubileum je laureátom i kňaz, cirkevný historik, slavista a archivár Arcidiecézneho archívu v Košiciach Peter Zubko, ktorému udelili ocenenie za uchovávanie a prezentáciu cirkevnej histórie mesta Košice a východného Slovenska.



Za významné vedecké a pedagogické výsledky a úspechy fakulty, ktoré výrazne prispeli k propagácii mesta Košice v medzinárodnom priestore, získa Cenu mesta pri príležitosti 65. jubilea aj dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Jozef Živčák.



Čo sa týka kolektívov, pri príležitosti 25. výročia vzniku si cenu za dlhodobý významný prínos pri poskytovaní charitatívnej pomoci ľuďom v núdzi prevezme občianske združenie I. Lions Club Košice. Pri príležitosti 15. výročia vzniku ocenia za dlhodobý významný prínos pri podpore IT odvetví v košickom regióne Košice IT Valley a cenu dostane aj Zbor a orchester sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach. V rámci 30. výročia svojho založenia mu udelili cenu za dlhoročný významný prínos v oblasti kultúry, chrámovej a kresťanskej hudby a za výnimočnú reprezentáciu Košíc.



Cenu mesta Košice môže udeliť MsZ za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Poslanci ju udeľujú každý rok, a to najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom. Návrhy na uvedené ocenenie mohla verejnosť predkladať do 10. januára.



Tieto verejné ocenenia spolu s Cenou primátora odovzdávajú každoročne počas osláv Dňa mesta Košice.