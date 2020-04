Poslanci Košického kraja budú 30. apríla rokovať cez videokonferenciu

Košice 21. apríla (TASR) – Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) sa uskutoční 30. apríla formou videokonferencie. Obsahom programu bude iba niekoľko bodov na odskúšanie rokovania takouto formou vrátane zmeny spoločnosti ORID, s. r. o., na Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o. Informoval o tom v utorok Úrad KSK.



"V záujme ochrany verejného zdravia bude najbližšie rokovanie Zastupiteľstva KSK formou videokonferencie. V súčasnosti pripravujeme technické a organizačné riešenie pre videokonferenciu a online hlasovanie všetkých 57 krajských poslancov. Keďže ide o náročné technické zabezpečenie, toto zastupiteľstvo bude mať iba niekoľko neodkladných bodov programu. Ak sa technika osvedčí a videkonferencia aj online hlasovanie bude funkčné, v máji sa bude konať ďalšie zastupiteľstvo s ostatnými bodmi, o ktorých sme pôvodne mali rokovať v apríli," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Hmotné rezervy KSK by podľa návrhu mohli v čase aktuálnej pandémie zabezpečovať ochranné pomôcky pre obyvateľov kraja aj pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Poslanci budú ďalej rozhodovať o spoluúčasti na financovaní projektu cezhraničnej spolupráce pre zariadenie sociálnych služieb DOMKO v Košiciach, ako aj projektu Most úsmevov, do ktorého sa každoročne zapájajú ľudia so zdravotným znevýhodnením. Neodkladným bodom programu bude aj zaradenie výdajne školskej jedálne ako súčasti Strednej odbornej školy technickej (SOŠ) v Rožňave. Kraj v minulom roku začal s výstavbou novej školskej jedálne pri rožňavskej obchodnej akadémii za takmer milión eur. Kuchyňa v tejto jedálni by mala variť aj pre výdajňu jedál pri SOŠ technickej. V programe zastupiteľstva je taktiež informatívna správa o prijímaných opatreniach Košického kraja v súvislosti s ochorením COVID-19.



Záznam z videokonferencie bude zverejnený na webovej stránke KSK.