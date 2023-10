Poslanci Košického kraja schválili Koncepciu Cyklodestinácie Gemer

Košice/Rožňava 23. októbra (TASR) - Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) na svojom pondelňajšom zasadnutí schválilo Koncepciu Cyklodestinácie Gemer. Dokument obsahuje plánované investície a aktivity v oblasti rozvoja cykloturizmu v okrese Rožňava v rokoch 2024 až 2030, predpokladané náklady predstavujú desať miliónov eur. Najvýznamnejšou investíciou má byť cyklotrasa s názvom Gemer Trail s dĺžkou viac ako 50 kilometrov.



Na Koncepcii Cyklodestinácie Gemer pracoval KSK od vlaňajšieho roka. Zámerom kraja je v nasledujúcich rokoch investovať do rozvoja cykloturizmu v regióne, zvýšiť počet i bezpečnosť cyklistov či zlepšiť prepojenie s verejnou dopravou. Koncepcia sa dotýka 60 obcí na Gemeri a predchádzali jej rokovania so starostami, občianskymi združeniami a ďalšími aktérmi v regióne.



Koncepcia Cyklodestinácie Gemer počíta s investíciami v celkovej hodnote desiatich miliónov eur, realizáciu konkrétnych projektov chce KSK financovať z externých zdrojov. Najvýznamnejšou plánovanou investíciou je cyklotrasa s názvom Gemer Trail s dĺžkou 52 kilometrov. Trasa s odhadovaným rozpočtom vo výške sedem miliónov eur má za cieľ prepojiť najväčšie atrakcie regiónu, viesť má od kaštieľa v Betliari cez hrad Krásna Hôrka, areál Gombaseckej jaskyne, obec Plešivec až po jaskyňu Domica.



Koncepcia rozvoja cykloturistiky na Gemeri zahŕňa tiež vybudovanie trasy s názvom Krásnohorský Trail za približne dva milióny eur, ktorá by ako rozšírenie Gemer Trailu vytvorila napojenie na úpätie Národného parku Slovenský kras a Krásnohorskú jaskyňu. Zámerom kraja je v súvislosti s cyklotrasami budovať aj potrebnú infraštruktúru, a to napríklad stojany na bicykle, informačné panely, oddychové miesta či nabíjacie stanice pre elektrobicykle.