Poslanci kraja schválili 30-miliónový úver, investičné akcie pokračujú

Banská Bystrica 21. mája (TASR) – Napriek koronakríze, ktorá aj pre krajské samosprávy priniesla nepriaznivú finančnú situáciu, Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) bude pokračovať v kľúčových investičných akciách. Medzi ne patria rekonštrukcie ciest či budov. Rozhodli o tom vo štvrtok krajskí poslanci na rokovaní v Banskej Bystrici, keď podporili prijatie úveru na kapitálové výdavky vo výške 30 miliónov eur. Cieľom je zvýšiť komfort obyvateľov kraja, podporiť naštartovanie ekonomiky a zachovať pracovné miesta.



Ako na Zastupiteľstve BBSK odznelo, úver neohrozí finančnú stabilitu kraja, jeho čerpanie bude rozložené do viacerých rokov a maximálna miera zadlženia v žiadnom z nich nepresiahne 41 percent, čo je odhadovaná priemerná úroveň zadlženia samosprávnych krajov. Zákonný strop je na úrovni 60 percent. Rovnako sa nebudú zvyšovať ročné splátky oproti súčasnosti. Peniaze z úveru sú určené výhradne na kapitálové investičné akcie.



"Je dôležité, aby sme dokázali pokračovať v rozbehnutých a naplánovaných investíciách, rekonštruovali naše cesty, budovy a dokázali spolufinancovať projekty z eurofondov. Bolo by nezodpovedné vyhovárať sa na krízu a nehľadať riešenia v prospech obyvateľov kraja a rozhýbania ekonomiky," zdôraznil predseda BBSK Ján Lunter.



"V tomto roku plánujeme zrekonštruovať rekordných viac ako 400 kilometrov ciest. Projektovo sa tiež pripravujeme na masívnu obnovu mostov, z ktorých je množstvo už v havarijnom stave. V pláne máme investície do školských budov a zariadení sociálnych služieb, na ktoré sa nám z európskych zdrojov podarilo získať prostriedky rádovo v miliónoch eur," konštatoval šéf kraja.