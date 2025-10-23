< sekcia Regióny
Poslanci Kremnice budú rokovať o rozpočte a mestských organizácií
Ako mesto uvádza v dôvodovej správe, návrh rozpočtu mesta vychádza z vývoja príjmov v roku 2025, výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná len do výšky odhadovaných príjmov.
Autor TASR
Kremnica 23. októbra (TASR) - Rozpočet mesta na budúci rok, ale aj hospodárenie Mestského podniku služieb (MPS) Kremnica a Kultúrneho a informačného centra (KIC) mesta Kremnica majú na programe kremnickí poslanci, ktorí sa vo štvrtok zídu na rokovaní mestského zastupiteľstva.
Ako mesto uvádza v dôvodovej správe, návrh rozpočtu mesta vychádza z vývoja príjmov v roku 2025, výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná len do výšky odhadovaných príjmov. Výdavky, ktoré v súčasnosti nie sú v návrhu, budú podľa samosprávy v budúcom roku zapracované prostredníctvom zmien rozpočtu z dostupných príjmov.
Bežný rozpočet mesta Kremnica na rok 2026 je navrhnutý ako schodkový vo výške 198.117 eur s tým, že schodok bežného rozpočtu bude krytý prebytkom finančných operácií. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1.517.133 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom finančných operácií.
Poslanci majú na programe rokovania aj schvaľovanie rozpočtov mestských organizácií. Bežný rozpočet MPS Kremnica je navrhnutý ako vyrovnaný na úrovni 1.137.870 eur a rozpočet KIC v hlavnej činnosti na úrovni 377.677 eur.
Ako mesto uvádza v dôvodovej správe, návrh rozpočtu mesta vychádza z vývoja príjmov v roku 2025, výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná len do výšky odhadovaných príjmov. Výdavky, ktoré v súčasnosti nie sú v návrhu, budú podľa samosprávy v budúcom roku zapracované prostredníctvom zmien rozpočtu z dostupných príjmov.
Bežný rozpočet mesta Kremnica na rok 2026 je navrhnutý ako schodkový vo výške 198.117 eur s tým, že schodok bežného rozpočtu bude krytý prebytkom finančných operácií. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1.517.133 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom finančných operácií.
Poslanci majú na programe rokovania aj schvaľovanie rozpočtov mestských organizácií. Bežný rozpočet MPS Kremnica je navrhnutý ako vyrovnaný na úrovni 1.137.870 eur a rozpočet KIC v hlavnej činnosti na úrovni 377.677 eur.