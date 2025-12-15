< sekcia Regióny
Schválili budúci nájom pozemkov v areáli Sobraneckých kúpeľov
Autor TASR
Košice 15. decembra (TASR) - Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) schválilo budúci nájom pozemkov v areáli Sobraneckých kúpeľov. Pozemky sú vo vlastníctve štátu a v správe Lesov SR. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku ide o kľúčový krok k obnove bývalých kúpeľov.
Poslanci odobrili jednak uzavretie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve s Lesmi SR s cieľom zabezpečenia prístupu k pozemkom a stavbám vo vlastníctve KSK. Ide celkovo o pozemky o výmere 6410 štvorcových metrov (m2) za nájomné vo výške 2,09 eura za m2 a rok, a to na dobu určitú desať rokov. Prenájom už kraj predrokoval so štátnym podnikom.
Zároveň zastupiteľstvo schválilo zámer budúceho nájmu pozemkov spolu o výmere 63.634 m2 za rovnakých podmienok na zabezpečenie podmienok na realizáciu investičných zámerov KSK v areáli bývalých kúpeľov.
„Košická župa dlhodobo deklaruje zámer komplexne obnoviť areál bývalých Sobraneckých kúpeľov a navrátiť tomuto územiu jeho pôvodnú rekreačnú a zdravotno-relaxačnú funkciu. Jedným z kľúčových krokov tohto procesu je postupné získavanie právneho vzťahu k pozemkom, ktoré sú nevyhnutné pre budúce investície, prístupy a technickú infraštruktúru,“ uviedol predseda kraja.
Rokovania s Lesmi SR označil Trnka za časovo náročné vzhľadom na pomerne časté zmeny vo vedení podniku aj ministerstva pôdohospodárstva. Odmietol výhrady poslankyne Ivety Rušinovej, ktorá označila cenu prenájmu v sume 2,09 eura za m2 za premrštenú. Uviedol, že žiadané pozemky patria pod lesný fond, ktorý spadá pod iné tabuľky ako niektoré iné pozemky, ktorých nájom môže byť od štátnych lesov výrazne lacnejší.
Podľa Trnku ide pritom o rámcový rozsah pozemkov aj obdobie nájmu, pričom cieľom bude potrebné pozemky odkúpiť. „Keď vyberieme investora a ten bude mať jasný investičný plán, tak budeme vedieť presne, ktoré pozemky potrebujeme, a na základe tejto nájomnej zmluvy sa bude dať odkúpiť pozemok do nášho vlastníctva presne len v potrebnom rozmere,“ povedal pre novinárov.
Krajskí poslanci okrem iného odsúhlasili aj Program rozvoja kultúry národnostných menšín v Košickom kraji 2025 - 2030. Ide o strategický rámec pre systematickú podporu kultúrnej diverzity v Košickom kraji s dlhodobými a udržateľnými riešeniami v oblasti kultúry národnostných menšín. Poslanci odobrili aj projektový zámer NextBIM - nová generácia správy budov a integrácie dát. Jeho cieľom je vybavenie vybraných verejných budov zariadeniami Internetu vecí (IoT) na energetický monitoring, budovanie prenosovej siete, získavanie aktuálnych údajov prostredníctvom meteostaníc a následnú integráciu dát do analytického prostredia.
Najbližšie sa Zastupiteľstvo KSK zíde v pondelok 23. februára 2026.
