Poslanci L. Mikuláša budú rokovať o záverečnom účte za minulý rok

Záverečným účtom sa mestskí poslanci budú zaoberať len tri dni pred uplynutím zákonnej lehoty určenej na jeho prerokovanie.

Liptovský Mikuláš 27. júna (TASR) – Liptovskomikulášski mestskí poslanci budú vo štvrtok dopoludnia rokovať o záverečnom účte mesta za vlaňajší rok. Z návrhu na uznesenie vyplýva, že mesto ukončilo rok 2018 s prebytkom viac ako 1,6 milióna eur.



Záverečným účtom sa mestskí poslanci budú zaoberať len tri dni pred uplynutím zákonnej lehoty určenej na jeho prerokovanie. Dokument síce mali na stole už na minulotýždňovom zasadnutí zastupiteľstva, no väčšina poslancov ho hlasovaním vylúčila z programu. Zdôvodnili to tým, že nebol prerokovaný finančnou komisiou. „Poslanci na mestskom zastupiteľstve jasne povedali, že chcú, aby sa závažné veci, ako sú záverečný účet mesta, predaje a kúpy mestského majetku, prerokovali v príslušných komisiách, mestskou radou a až následne išli do zastupiteľstva. Poslanci dostávajú materiály na poslednú chvíľu a nemajú dostatok času naštudovať si stovky strán. Takto to nemôže ďalej fungovať,“ vysvetlil pre TASR predseda najsilnejšieho poslaneckého klubu Nový Mikuláš Vincent Kultan.



Podľa vedúcej finančného odboru liptovskomikulášskeho mestského úradu Lenky Debnárovej záverečný účet vyvesili 3. júna. „Počas lehoty, v ktorej bol dokument zverejnený, mohli poslanci dať pripomienky. Žiadnu sme nezaevidovali. Na zastupiteľstve bola k dokumentu pripravená aj prezentácia, takže ak mali poslanci akúkoľvek nejasnosť, mohli sa pýtať,“ skonštatovala.



K záverečnému účtu mesta vydal hlavný kontrolór mesta Jozef Fiedor pozitívne stanovisko. Overil ho aj audítorský úrad. Primátor Ján Blcháč tvrdí, že argument poslancov o prerokovaní dokumentu finančnou komisiou a mestskou radou neobstojí. „Mesto môže a nemusí zriadiť mestskú radu a komisie. Pokúšali sme sa o to koncom roka 2018 a začiatkom roka 2019. Mali sme minimálne tri rokovania, na ktorých nedošlo k dohode. Preto mestská rada ani komisie nie sú. Zákon nám však neukladá povinnosť zriadiť ich. Bez mestskej rady fungujú v Liptovskom Hrádku už roky, donedávna bez nej fungoval Ružomberok,“ povedal Blcháč.



Podľa hlavného kontrolóra sú poslanci v zmysle zákona povinní prerokovať záverečný účet a uzavrieť ho výrokom buď „schválil bez výhrad“ alebo „schválil s výhradami“. Návrh musia prerokovať do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka, to znamená do nedele 30. júna. Ak by sa tak nestalo, išlo by o porušenie zákona.



Bez schválenia záverečného účtu nemožno použiť peniaze, ktoré mesto vytvorilo ako prebytok v minulom roku. To by podľa primátora znamenalo, že by nemohli zrealizovať viaceré investičné akcie, uhradiť splátky úverov či lízing za multikáru, ktorú využívajú Verejnoprospešné služby (VPS) mesta. Rovnako by nemohli pripravovať nový rozpočet na rok 2020.