Poslanci Lamača schválili od januára 2021 novú škôlku na Boroch

Bratislava 22. apríla (TASR) – V lokalite Bory v rámci katastrálneho územia bratislavského Lamača by mala od 1. januára 2021 fungovať nová materská škola (MŠ). "Zriadenie päťtriednej škôlky s kapacitou najmenej 70 detí a školskej jedálne schválili poslanci Lamača na stredajšom rokovaní miestneho zastupiteľstva," potvrdila pre TASR prednostka mestskej časti Michaela Kövári Mrázová.



Mestská časť si bude pre účely škôlky prenajímať podľa schváleného materiálu budovu a areál v rámci projektu, ktorý na Boroch stavia súkromný investor. Samospráva na základe nájomnej zmluvy s platnosťou na 20 rokov bude investorovi platiť jedno euro ročne za celý objekt nájmu. Financovať bude prevádzku a vybavenie škôlky. Do MŠ budú prednostne prijímané deti z Lamača, v prípade voľných miest budú uprednostnené deti bývajúce v lokalite Bory.



Škôlka, ako elokované pracovisko existujúcej lamačskej škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, mala byť otvorená už v septembri 2020 na začiatku nového školského roka. Posunutie termínu zapríčinila situácia spôsobená pandémiou COVID-19, v dôsledku ktorej hrozia menšie príjmy mestskej časti, stopercentne nemôžu byť garantované ani pôvodne plánované ukončenia stavebných prác. Šírenie nového koronavírusu a vyplývajúce bezpečnostné a hygienické opatrenia by mohli znamenať i menší záujem o umiestnenie detí do škôlky od septembrového termínu.