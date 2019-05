Poslanci Malaciek podporili návrh vystúpiť zo ZMOS-u

Je presvedčený, že spolupráca mestských i vidieckych sídiel v rámci samosprávnej politiky je nevyhnutná, verí však, že bude fungovať v novom modeli.

Malacky 28. mája (TASR) - Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Malackách v utorok popoludní odobrili zámer vedenia mesta vystúpiť zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Mesto argumentuje dlhodobým nesúhlasom so slabou obhajobou záujmu miest zo strany vedenia ZMOS a s minimálnou aktivitou Komory miest v združení.



"Aj keď vnímam, že ZMOS robí veľa pre zachovanie jednoty, zo strany primátorov veľkých, ale i menších miest stále silnejšie zaznieva, že nemôžu byť presadzované požiadavky obcí na úkor miest," ozrejmil primátor Malaciek Juraj Říha.



Je presvedčený, že spolupráca mestských i vidieckych sídiel v rámci samosprávnej politiky je nevyhnutná, verí však, že bude fungovať v novom modeli. "V zahraničí je bežné, že popri sebe fungujú dve stavovské organizácie, obhajujúce záujmy miest a obcí, situácia zrejme aj u nás dozrela na to, aby takéto dve stavovské združenia koexistovali popri sebe aj na Slovensku," uviedol.



Či však Malacky vstúpia do Únie miest Slovenska (ÚMS), v rámci ktorej chce efektívnejšiu platformu pre presadzovanie záujmov miest vytvoriť primátor Trenčína Richard Rybníček, ešte nie je isté. "Nechávame si v tejto otázke ešte čas na zváženie, v každom prípade sme ochotní spolupracovať na akejkoľvek platforme, ktorá dokáže presadzovať záujmy miest,“ dodal primátor Malaciek.



Téma vystúpenia krajských miest zo ZMOS, motivovaného nespokojnosťou s tým, ako združenie dokáže obhajovať záujmy miest, okrem iného v súvislosti s dopadom sociálnych balíčkov a ďalších prijímaných zákonov na rozpočty samospráv, rezonovala počas minulotýždňového snemu ZMOS. Doterajší predseda Michal Sýkora sa v tejto súvislosti rozhodol neobhajovať svoj mandát predsedu organizácie. Nový šéf združenia, primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger naznačil, že krajským mestám ponúkne vytvorenie špecifickej platformy - Komory krajských miest v ZMOS. „Rozhodnutie, či ostanú, je však na nich,“ priznal.