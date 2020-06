Skalickí poslanci tvrdia, že im boli uprené práva

Skalica 1. júna (TASR) – Na poslednom Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Skalici podali poslanci Rudolf Šantavý a Vladislav Horňák pozmeňujúce návrhy, o ktorých nedala primátorka Anna Mierna hlasovať. Poslanci tvrdia, že im bolo uprené ich právo, primátorka chybu priznala a uviedla, že o uznesení aj o návrhoch poslancov dá opätovne hlasovať.



Nehlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch označili poslanci za porušenie ich práv. "Vedenie mesta si nepreštudovalo rokovací poriadok, ktorý uvádza, že poslanec môže v rozprave podať k prerokovávanej veci pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Účelovo sa oprelo o bod, ktorý pojednáva, že ak boli k návrhu písomne podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich, a to v poradí, v akom boli podané," uviedol poslanec Ľudovít Barát.



Primátorka nakoniec sporné uznesenie nepodpísala. "Neúmyselne a zlou interpretáciou rokovacieho poriadku nebolo o návrhoch poslancov hlasované, avšak vzápätí som sa za toto nedorozumenie ospravedlnila ako poslancom, tak i vo viacerých médiách. Predmetné uznesenie som vetovala a opätovne bude daný materiál aj s pozmeňujúcim návrhom uznesenia poslancov predložený na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva," uviedla pre TASR Mierna.



"V rokovacom poriadku sa síce hovorí o písomnom návrhu, ale len to, že sa o ňom hlasuje prioritne, nič iné tam nie je napísané. Preto nehlasovanie o našich návrhoch je upretím našich poslaneckých práv. Poprosil by som primátorku, aby sa naučila rokovací poriadok, keďže vo funkcii už sedí rok a pol. Ak tvrdí, že sa poslancom ospravedlnila, v mojom prípade sa tak nestalo," informoval TASR poslanec Horňák.



V dôvodovej správe o neprijatom uznesení Mierna zdôvodnila, že nehlasovaním o predložených doplňujúcich návrhoch bol porušený rokovací poriadok, čo potvrdila svojím stanoviskom aj advokátska kancelária Jozef Sotolář.