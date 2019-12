Poslanci Myjavy schválili rozpočet s prebytkom viac ako 500.000 eur

Myjava 4. decembra (TASR) – Rozpočet mesta, v ktorom je naplánovaný prebytok financií vo výške 500.129 eur schválili na utorkovom (3.12.) zasadnutí poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Myjave.



Pôvodne bol plánovaný prebytok 543.439 eur, ale v rozpočte nastalo niekoľko zmien. "Tento rok v oveľa väčšej miere vstupujú do rozpočtu legislatívne zmeny, ktoré prichádzajú v priebehu roka. Len niekoľko zákonov v školstve, ako sú valorizácia miezd, obedy zadarmo, rekreačné poukazy, zníženie počtu odučených hodín učiteľmi v družine nám priniesli iba pre tento rok od septembra zvýšené náklady o 45.000 eur," uviedol primátor mesta Pavel Halabrín.



Ako ďalej doplnil, v rozpočte je niekoľko rizík. "Najväčším je to, či po deviatich rokoch dotiahneme spor so štátom a či nám štát uhradí súdom uznanú vinu, ktorá je ustanovená. Ak by sa nám toto podarilo dotiahnuť, mesto nemá žiadne finančné problémy, určite by sme boli aj skokanom roka v rebríčku Ineko," doplnil pre TASR primátor.



Naplánované príjmy mesta sú o viac ako dva milióny vyššie oproti predpokladu plnenia rozpočtu za rok 2019. Bežné príjmy sa oproti predpokladanému plneniu zvyšujú iba mierne, viac ako dvojnásobné sa očakávajú v kapitálovej časti rozpočtu. Radnica predpokladá tento rok sumu na úrovni 2,24 miliónov eur, na budúci rok o 2,28 milióna eur vyššiu.



Zvýšenie kapitálových príjmov sa predpokladá predovšetkým pri grantoch a transferoch v rámci verejnej správy, kde najvyššiu položku tvorí príjem zo štátneho účelového fondu na vybudovanie ochrannej nádrže Padelky v celkovej výške takmer 3,5 milióna eur.



Výdavky by sa oproti predpokladanému plneniu z tohto roka mali zvýšiť na 17,19 milióna eur, čo je viac o 1,85 milióna eur. Rovnako ako v príjmoch, aj v tejto časti tvorí najvyššiu položku z hľadiska nárastu kapitálová časť (2,17 milióna a 4,44 milióna eur). Znížiť by sa mali výdavky na finančné operácie o 396.000 eur.