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Poslanci napriek petícii zlúčili volebné obvody Chyzerovce a Prílepy
Podľa signatárov petície je dôvodom ich nespokojnosti demografický nepomer medzi oboma mestskými časťami.
Autor TASR
Zlaté Moravce 22. júla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom zasadnutí v pondelok (20. 7.) schválilo zmenu rozdelenia volebných obvodov v meste. Na základe odporúčaní verejného ochrancu práv a následného podania na Generálnu prokuratúru SR poslanci odhlasovali zlúčenie obvodov Chyzerovce a Prílepy do jedného spoločného obvodu. Spojený obvod doplní zvyšné dva volebné obvody v meste.
Obyvatelia mestskej časti Prílepy so spojením obvodov nesúhlasia. Svoj nesúhlas vyjadrili na verejnom zhromaždení i podpisom petície za zachovanie samostatných volebných obvodov Chyzerovce a Prílepy.
Podľa signatárov petície je dôvodom ich nespokojnosti demografický nepomer medzi oboma mestskými časťami. Chyzerovce majú 941 obyvateľov, Prílepy 385 obyvateľov. Zlúčením obidvoch obvodov budú obyvatelia oboch častí voliť dvoch poslancov na spoločnom zozname kandidátov. Zastupiteľstvo rozhodlo o zlúčení napriek petícii.
Obyvatelia mestskej časti Prílepy so spojením obvodov nesúhlasia. Svoj nesúhlas vyjadrili na verejnom zhromaždení i podpisom petície za zachovanie samostatných volebných obvodov Chyzerovce a Prílepy.
Podľa signatárov petície je dôvodom ich nespokojnosti demografický nepomer medzi oboma mestskými časťami. Chyzerovce majú 941 obyvateľov, Prílepy 385 obyvateľov. Zlúčením obidvoch obvodov budú obyvatelia oboch častí voliť dvoch poslancov na spoločnom zozname kandidátov. Zastupiteľstvo rozhodlo o zlúčení napriek petícii.