Poslanci nevyhoveli protestu prokurátora o zrušení nariadenia

Dolný Kubín 24. apríla (TASR) - Dolnokubínski mestskí poslanci na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva nevyhoveli protestu prokurátora Generálnej prokuratúry SR Petra Mihála o zrušení všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré rieši názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste. Podľa prokurátora je pomenovanie námestia v Dolnom Kubíne po biskupovi Jánovi Vojtaššákovi neprípustné a v rozpore so zákonom.



Zastupiteľstvo prijalo rozhodnutie nechať rozhodnúť o celej veci príslušný súd, ktorý následne zváži, či došlo k pochybeniu alebo porušeniu zákona. Väčšina mestských poslancov nevyhovela protestu, jeden bol za vyhovenie a jedna poslankyňa sa zdržala hlasovania.



Prokurátor poukázal na stanoviská Ústavu pamäti národa (ÚPN) a Historického ústavu Slovenskej akadémie vied k Vojtaššákovi. Ako tvrdí, podľa nespochybniteľných historických faktov sa spolupodieľal na konaní, ktoré možno považovať za nacistické zločiny. Pomenovanie námestia po Vojtaššákovi podľa prokurátora uráža cítenie príslušníkov náboženstva, respektíve národnosti, ktoré boli predmetom preukázaných perzekúcií.



„Z dnešnej diskusie tu vyplynulo aj to, či je zákon dostatočne dobre napísaný s ohľadom na to, že vyžaduje stanovisko Ústavu pamäti národa, ktoré napríklad dnes v takom stave, v akom sme ho mali možnosť čítať, je pre nás veľkou novinkou. Pretože keď si ešte dnes otvoríte stránku Ústavu pamäti národa a zadáte si tam jednotlivé osoby, tak zistíte, že napríklad pri pánovi biskupovi Vojtaššákovi je 17 zmienok a všetky sú vysoko pozitívne, dokonca z tej najvyššej úrovne vedenia Ústavu pamäti národa ešte zrejme v nedávnej minulosti,“ priblížil primátor mesta Dolný Kubín Ján Prílepok.



Podľa prokurátora to je v prvom rade protest voči VZN, respektíve voči postupu mesta, ktorý prokuratúra vyhodnotila, že je v rozpore so zákonom. „V čase, keď sa prijalo dané VZN bez ohľadu na to, že akým spôsobom predtým tie ulice boli pomenované alebo určené, tak mesto muselo brať do úvahy aktuálne platný zákon, lebo potom by sme popreli zmysel celého previazania právneho poriadku,“ spresnil Mihál.



Prokurátor dodal, že prokuratúra má oprávnenie zo zákona podať správnu žalobu, túto skutočnosť po doručení všetkých materiálov vyhodnotia a zvážia ďalší zákonný postup.