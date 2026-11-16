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Poslanci nezvolili dvoch navrhnutých podpredsedov Trenčianskeho kraja
Poslanci nezvolili Michala Barteka (Smer-SD, Hlas-SD, Republika, SNS), ktorý od poslancov dostal 14 hlasov a nezávislú Ivetu Antalovú. Tej dalo hlas 20 poslancov.
Autor TASR
Trenčín 16. novembra (TASR) - Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) na svojom ustanovujúcom zasadnutí nezvolili v pondelok dvoch zo štyroch kandidátov na podpredsedov TSK, ktorých navrhol predseda TSK Jaroslav Baška. Kraj tak bude mať zatiaľ len dvoch podpredsedov.
Poslanci nezvolili Michala Barteka (Smer-SD, Hlas-SD, Republika, SNS), ktorý od poslancov dostal 14 hlasov a nezávislú Ivetu Antalovú. Tej dalo hlas 20 poslancov.
Za podpredsedov TSK zvolili poslanci nezávislého Jozefa Božika a Eleonóru Porubcovú (Demokrati, Hnutie Slovensko, KDH, OKS, PS, SaS). Obaja získali po 22 hlasov.
V Zastupiteľstve TSK budú pôsobiť štyri poslanecké kluby. Klub nezávislých poslancov Lepší kraj bude mať osem členov, jeho predsedom je Peter Wolf. Druhý nezávislý klub Spoločne za rozvoj TSK bude mať deväť členov, predsedať mu bude Jozef Božik.
Poslanecký klub Spoločne pre kraj, zložený z poslancov zvolených za koalíciu Smer-SD, Hlas-SD, Republika, SNS bude mať 11 členov. Jeho predsedom bude Peter Marušinec. Poslanecký klub Lepší Trenčiansky kraj (Demokrati, Hnutie Slovensko, KDH, OKS, PS, SaS) bude desaťčlenný, predsedom je Juraj Maláň. Šesť poslancov zostane nezaradených.
Poslanci nezvolili Michala Barteka (Smer-SD, Hlas-SD, Republika, SNS), ktorý od poslancov dostal 14 hlasov a nezávislú Ivetu Antalovú. Tej dalo hlas 20 poslancov.
Za podpredsedov TSK zvolili poslanci nezávislého Jozefa Božika a Eleonóru Porubcovú (Demokrati, Hnutie Slovensko, KDH, OKS, PS, SaS). Obaja získali po 22 hlasov.
V Zastupiteľstve TSK budú pôsobiť štyri poslanecké kluby. Klub nezávislých poslancov Lepší kraj bude mať osem členov, jeho predsedom je Peter Wolf. Druhý nezávislý klub Spoločne za rozvoj TSK bude mať deväť členov, predsedať mu bude Jozef Božik.
Poslanecký klub Spoločne pre kraj, zložený z poslancov zvolených za koalíciu Smer-SD, Hlas-SD, Republika, SNS bude mať 11 členov. Jeho predsedom bude Peter Marušinec. Poslanecký klub Lepší Trenčiansky kraj (Demokrati, Hnutie Slovensko, KDH, OKS, PS, SaS) bude desaťčlenný, predsedom je Juraj Maláň. Šesť poslancov zostane nezaradených.