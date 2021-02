Poslanci Nitrianskeho kraja sú proti rušeniu súdov podľa súdnej mapy

Nitra 15. februára (TASR) – Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) nesúhlasia so zrušením Krajského súdu v Nitre a Okresného súdu v Topoľčanoch. So zánikom týchto súdov počíta takzvaná súdna mapa, ktorú v rámci reformy justície pripravuje ministerstvo spravodlivosti.



Zastupiteľstvo NSK na svojom februárovom rokovaní prijalo uznesenie, v ktorom vyjadrilo svoj nesúhlas so zrušením oboch súdov a žiada ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) a Národnú radu SR o prehodnotenie návrhu reformy súdnictva. Tá by mala byť podľa krajských poslancov realizovaná so zreteľom na organizačné usporiadanie orgánov, ktoré participujú na súdnom konaní a na dostupnosť súdov pre všetkých občanov Nitrianskeho kraja.



Podľa slov poslankyne Martiny Holečkovej z pravicovej koalície (SaS, OĽANO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA) navrhovaná reforma nerešpektuje územné členenie Slovenska. „Napríklad pre obyvateľov Levíc by bol odvolacím súdom Krajský súd v Banskej Bystrici. Navrhovaná súdna mapa navyše nerešpektuje ani územné rozdelenie orgánov, ktoré participujú na súdnom konaní. Treba otvoriť širokú diskusiu, pretože reforma sa nedotýka iba súdov, ale aj činnosti prokuratúry, úradov sociálnych vecí, práce a rodiny a polície. Ide aj o dostupnosť pre občanov. Po zrušení okresných súdov v Topoľčanoch a v Partizánskom nebudú súdy dostupné v celom tomto regióne,“ pripomenula Holečková, ktorá znenie uznesenia navrhla.



Podobný názor má aj poslanec Marián Kéry (Smer-SD, SNS, Most-Híd), ktorý pripomenul, že obyvatelia okresu Zlaté Moravce budú pridelení k Okresnému súdu v Žiari nad Hronom a ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. „Na otázku, prečo je to tak, pani ministerka Kolíková okrem iného povedala, že obyvatelia Zlatých Moraviec majú aj nárečovo bližšie k stredoslovenskému kraju. Neviem, aký to má zmysel pri tvorbe súdnej mapy,“ povedal Kéry. Ten zároveň pripomenul, že aj dopravné napojenia v okrese Zlaté Moravce sú viac prispôsobené na dochádzanie do krajského mesta Nitra. „Mnohí obyvatelia koncových obcí tak budú mať problém dostaviť sa na súdne pojednávanie včas,“ skonštatoval.



Vytváranie súdnej mapy na základe blízkosti nárečí je nesprávne aj podľa poslanca Miloša Dovičoviča (pravicová koalícia). „Ministerstvo spravodlivosti priamo na svojej webovej stránke uvádza, že vychádzalo aj z nárečových makroregiónov, regiónov a nárečí z výsledkov regionalizácie cestovného ruchu a napríklad z historických máp. Toto nie je dobré ani ako vtip,“ myslí si Dovičovič. „Podľa argumentácie pani ministerky Kolíkovej by sa mohlo Komárno a Štúrovsko pričleniť k Budapešti,“ doplnil poslanec Iván Farkas (SMK-MKP).



Viacerí poslanci sa obávajú, že reforma súdnictva, nerešpektujúca územné členenie Slovenska, môže negatívne zasiahnuť do života obyvateľov regiónov a postupne smerovať k znižovaniu významu samospráv. „Očakávali sme od vlády pokračovanie diskusie o posilnení kompetencií samospráv. Skôr sa stretávame s akýmisi pokusmi vopred prekresľovať územné členenie a to bez predchádzajúcej diskusie. Ako keby sa pripravovala pôda na to, že keď príde na lámanie chleba, tak sa povie, veď už v Nitre aj tak žiadne podstatné krajské inštitúcie nemáte, tak čo vám už ostáva. Aj preto sme tento problém otvorili,“ dodal poslanec Daniel Balko (pravicová koalícia).