Poslanci Nitry znova spočítajú podpisy pod petíciou proti hazardu

Nitra 23. januára (TASR) – Nitrianske mestské zastupiteľstvo vo štvrtok nerozhodlo o proteste prokurátora, ktorý napadol všeobecne záväzné nariadenia (VZN) o zákaze hazardu v Nitre. Mestskí poslanci schválili VZN vlani v júni na základe petície, ktorú podpísalo 23.082 ľudí, čo je viac ako 30 percent občanov, ktorí majú trvalý pobyt v Nitre a majú viac ako 18 rokov.



Zastupiteľstvo rozhodlo o prerušení svojho rokovania do 28. januára. Dovtedy budú poslanci spolu s pracovníkmi mestského úradu opätovne spočítavať podpisy pod petičnými hárkami. Poslanci tak zareagovali na argumenty prokurátora Vladimíra Bezáka, ktorý spochybnil správnosť spočítania počtu hlasov pod petíciou. Prokurátor už vo svojom proteste konštatoval, že mesto Nitra podpisy z petície fyzicky nespočítalo na všetkých 1311 hárkoch, ale vykonalo iba hĺbkovú kontrolu na náhodných 51 hárkoch.



Podľa Bezáka zo zápisnice o prešetrení petície nesporne vyplýva, že mesto Nitra všetky podpisy pod petíciou vôbec nespočítalo. „Teda sa riadne nepresvedčilo, či ju podpísalo zákonom predpísané množstvo jej podporovateľov. V materiáloch, ktoré poskytlo mesto Nitra prokuratúre, neexistuje žiadny dokument, ktorý by potvrdzoval, že všetky podpisy na hárkoch boli riadne spočítané,“ povedal prokurátor.



Hlavná kontrolórka mesta Darina Keselyová s jeho názorom nesúhlasí. „V zápisnici nie je uvedené len to, že sme sa venovali iba hĺbkovej kontrole vybraných hárkov, je tam uvedené, že petícia obsahovala 23.082 podpisov, z toho logicky vyplýva, že podpisy boli matematicky spočítané. Prvá kontrola bola na útvare primátora, pri kopírovaní hárkov boli opäť podpisy kontrolované,“ uviedla Keselyová.



Prokurátora však podľa jeho slov nepresvedčila. „Neexistuje o tom žiadny dokument, nič. Bolo treba skonfrontovať vyše 23.000 podpisov so zoznamom oprávnených voličov. Nič také neexistuje a to ma vedie k presvedčeniu, že to spočítané nebolo. Namiesto toho sa podsúvajú verejnosti myšlienky, že prokurátor koná na objednávku nejakej mafie alebo loby. Mesto nenašlo žiadnu odchýlku oproti počtu hárkov a podpisov, ktorých počet bol uvedený na prvej strane petície. Je tam vzácna zhoda, preto si myslím, že mesto podpisy nespočítalo. Ak protestu nebude vyhovené, ďalší procesný postup je taký, že bude podaná žaloba na správny súd na určenie neplatnosti VZN pre nedodržanie správneho postupu,“ zdôraznil Bezák.



Na rokovaní zastupiteľstva sedelo niekoľko desiatok ľudí, ktorým sa plošný zákaz hazardu v Nitre nepáči. „Som tu za tých, ktorých zamestnávam 10 až 15 rokov. Nie je fér, keď mesto spočíta iba podpisy na 51 hárkoch, čo je 4,3 percenta z celej petície. Plošným zákazom do mesta pustíte čierny hazard. Chcete sem pustiť mafiu? Už ju tu máte, choďte sa pozrieť na autobusovú stanicu. Podsvetie sem príde a bude tu prevádzkovať hazard. Nič nevyriešite, len mesto príde o peniaze. Tvrdá prohibícia nič nerieši,“ povedal poslancom Róbert Vystavil zo spoločnosti Top Game Group, ktorý zároveň upozornil, že ak súd VZN zruší, mesto môže čeliť žalobám od prevádzkovateľov herní za ušlý zisk.



Na základe pochybností o správnom spočítaní hlasov napokon poslanec Štefan Štefek navrhol, aby boli hárky spočítané opätovne. „Máme ešte niekoľko dní. Nájdeme mechanizmus, ako to treba spraviť, využijeme aj pracovníkov z evidencie obyvateľov. Nech na nás nikto neukazuje prstom, že sme rozhodli na základe spočítaných štyroch percent petičných hárkov,“ navrhol. Poslanci napokon schválili jeho návrh na prerušenie rokovania zastupiteľstva, ktoré bude o proteste prokurátora rozhodovať opäť 28. januára. Dovtedy bude 13-členná komisia zložená z poslancov a pracovníkov radnice opätovne kontrolovať podpisy pod petíciou za zastavenie hazardu.



Podľa primátora Mareka Hattasa si mesto pri vybavovaní petície splnilo všetky zákonné povinnosti. „Hovorí to aj naša právna analýza. Spravili sme to spočítavanie niekoľkokrát, na rôznych úrovniach a myslíme si, že je to dostatočné. Vieme, že takéto spočítavanie sa takýmto spôsobom robilo aj v iných samosprávach, takže to beriem ako normálny proces. Do utorka zasadne komisia, poslanci dostanú teda možnosť nahliadnuť do hárkov a presvedčiť sa o tom, že je tam dostatočný počet podpisov,“ povedal Hattas.