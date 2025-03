Poslanci NR SR navrhujú šesť mestských častí v Košiciach

Košice 19. marca (TASR) - Poslanci parlamentu Igor Šimko (Hlas-SD) a Andrej Sitkár (Smer-SD) navrhujú, aby mali Košice šesť mestských častí (MČ). Avizujú aj predloženie zmeny zákona o meste Košice. Zároveň vyzvali vedenie mesta a poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ), aby urobili zásadnú zmenu, ktorú podľa nich podporuje 89 percent Košičanov.



"Nikoho nechceme zrušiť ani zlúčiť, náš návrh zachováva historické náležitosti a identitu, zároveň tvoríme budúcnosť Košíc šiestimi celkami, do ktorých tie doterajšie budú patriť. Dávame demokratický priestor diskusii v MsZ, ale najmä prijatiu zásadného a konečného rozhodnutia o počte MČ v Košiciach do mája, aby o sebe rozhodli práve tí, ktorí sú v trvalom konflikte záujmov. Inak sa bude rozhodovať v Národnej rade SR," povedal Šimko, podľa ktorého sa doteraz nerozhodlo preto, že niektorí starostovia sú aj poslancami mesta. Pripomenul, že rozhodnutie je potrebné prijať do októbra, keďže zmeny územnej povahy môžu byť prijaté do jedného roka pred konaním nasledujúcich volieb.



Zmenu zákona chcú predložiť bez ohľadu na to, či rozhodnutie prijmú v MsZ alebo v Národnej rade. "Proces medzi MČ a magistrátom nie je len o škrtaní, je potrebný prechod majetku, práv a povinností, zároveň je potrebné riešiť aj počet miestnych či mestských poslancov," dodal Sitkár, ktorý je zároveň aj košickým mestským poslancom.



Podľa návrhu poslancov NR SR by sa doterajšie MČ mali stať miestnymi časťami so všetkými historickými názvami, symbolmi a identitou. Vzniknúť majú celky, respektíve MČ. Košice 1 majú tvoriť Sídlisko Ťahanovce, Ťahanovce, Sever, Džungľa, Kavečany. Košice 2 Západ, Sídlisko KVP, Myslava, Lorinčík, Poľov, Pereš a Šaca, Košice 3 Dargovských Hrdinov a Košická Nová Ves, Košice 4 Juh, Nad Jazerom, Barca, Šebastovce, Krásna a Vyšné Opátske. Ďalšími majú byť Košice - Staré Mesto a Košice - Luník IX.



Pripomínajú tiež, že na každých začatých 30.000 obyvateľov MČ má byť zákonom garantovaný jeden zástupca starostu. Ich návrh hovorí aj o nezlučiteľnosti pozície starostu a mestského poslanca, zvýšení počtu poslancov MsZ zo 41 na 45 či znížení počtu miestnych poslancov zhruba zo 190 na 110. Mesto by malo mať aj tretieho námestníka primátora.



"V uliciach Košíc spúšťame ako predkladatelia zmeny zákona petíciu za model, ktorý navrhujeme. Nebránime sa ani dodatočnej téme zrovnoprávnenia kompetencií a ich financovania v MČ, po ktorom volajú doterajší starostovia. Mesto to však doposiaľ nevyriešilo, podrobíme to preto ďalšej diskusii medzi ľuďmi," dodal Šimko.



Poslanecký Košický klub v MsZ v utorok (18. 3.) doručil magistrátu návrh uznesenia na zníženie počtu MČ z 22 na 12. Takýto model je podľa neho v MsZ najpriechodnejší. Malé MČ chcú o téme viac diskutovať. Odmietajú, aby sa o ich obyvateľoch rozhodovalo bez nich. Počkať chcú na výsledky analýzy samosprávy, ktorú si dalo vypracovať mesto Košice, aj na rozhodnutie Ústavného súdu SR. Ten sa v súčasnosti zaoberá tým, či je novela zákona o meste Košice, na základe ktorej chcú poslanci MsZ znížiť počet MČ, v súlade s ústavou.



Ďalší návrh avizoval aj mestský poslanec a starosta MČ Sever František Ténai, ktorý by chcel počet MČ znížiť na nulu a transformovať ich na úradovne. Rovnako tvrdí, že usporiadanie Košíc by malo vychádzať z uvedenej analýzy.



Podľa primátora Jaroslava Polačeka sa má zásadné rozhodnutie uskutočniť na základe odborných analýz a nie politických ambícií. Košický klub považuje uvedenú analýzu za odsúvanie problému a vyhodenie peňazí.