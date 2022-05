Nitrianski krajskí poslanci ostro odsúdili stanovisko k trati z Nitry

Nitra 19. mája (TASR) – Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) ostro odsúdili stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), ktorý neodporučil výstavbu železničného spojenia v úseku Nitra - Trnovec nad Váhom. Výstavba novej eletrifikovanej trate mala zabezpečiť priame spojenie Nitry s Bratislavou.



Podľa útvaru by bol takýto projekt neefektívny a príliš drahý. Jeho výstavba by mohla stáť 388 až 667 miliónov eur. Po realizácii projektu by cesta rýchlikom z Nitry do hlavného mesta trvala približne 54,5 minúty. Podľa analytikov projekt "nedosahuje spoločenskú efektívnosť, jeho prínosy sú nadhodnotené a navrhované technické riešenia bez zjavného prínosu zvyšujú náklady projektu". Preto navrhli na priame spojenie Nitry s Bratislavou využiť existujúcu trať prechádzajúcu Leopoldovom.



Poslanci NSK boli konštatovaním Útvaru hodnoty za peniaze pobúrení. Vyčítajú mu, že rozhoduje bez akýchkoľvek znalostí miestnych pomerov. "Jeden z argumentov bol, že veľa ľudí chodí do Bratislavy autami, a preto je výstavba železnice neefektívna. Ale veď my práve potrebujeme odľahčiť cesty a musíme ľudí presunúť na železnicu. Tá, žiaľ, asi nebude," skonštatoval predseda NSK Milan Belica.



Podľa jeho názoru je odporúčanie analytikov, aby rýchlik z Nitry do Bratislavy jazdil po už existujúcej trati cez Leopoldov, nereálne. "Áno, v minulosti sa nad touto alternatívou uvažovalo. Hovorilo sa o modernizácii trate a budov. Ale už pred rokmi sa ukázalo, že profil tej trate s množstvom zákrut nevyhovuje tomu, aby po nej mohol jazdiť rýchlik. Jazda pomalým motorovým vlakom nič nevyrieši," uviedol Belica.



Nitrianski krajskí poslanci na májovom zasadnutí adresovali ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi (nominant Sme rodina) list, v ktorom ho dôrazne vyzvali, aby sa konečne začala riešiť železničná infraštruktúra krajského mesta Nitra a prehodnotili sa "neprijateľné a nereálne postupy" ÚHP vo vzťahu k vybudovaniu trate Nitra - Trnovec nad Váhom. Kategoricky odmietli zo všetkých samosprávnych krajov objemovo najnižšie financovanie štátu v oblasti projektov cestného aj železničného hospodárstva.



S názorom poslancov súhlasí i predseda NSK, podľa ktorého si analytici útvaru i ministerstvo dopravy neuvedomujú, akým dopravným problémom Nitra i celý región čelia. "Každý občan tohto kraja je ochudobňovaný. Okrem rýchlostnej cesty R1 tu nemáme nič, ani kilometer diaľnice. Štát tu nechce stavať ani cesty, a ani železnice. Je to veľmi vážny problém," upozornil Belica.