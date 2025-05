V Nitrianskom kraji schválili zámenu pozemkov za súkromný penzión

Nitra 19. mája (TASR) - Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) schválili zámenu svojich pozemkov v Nových Zámkoch a v Šuranoch za penzión v Radave. Na základe pozmeňovacieho návrhu však kraj zamení za penzión nižšiu výmeru pozemkov, ako pôvodne zamýšľal. Získanú nehnuteľnosť v Radave chce NSK následne prestavať na centrum pre týrané matky s deťmi.



Strana SaS minulý piatok (16. 5.) označila zámenu nehnuteľností za kšeftovanie. Podľa poslankyne za SaS v Národnej rade (NR) SR i v zastupiteľstve NSK Martiny Bajo Holečkovej sa vymieňajú lukratívne pozemky v centre Nových Zámkov a v blízkosti vznikajúceho priemyselného parku v Šuranoch za penzión v obci Radava. Takúto zámenu označila za nevýhodnú.



Poslanec NR SR za SaS Alojz Hlina minulý týždeň na tlačovej konferencii skonštatoval, že predseda NSK Branislav Becík pre biznis vymení pozemky na školách určené deťom a na športovanie. „Je to obraz naše krajiny a ten je smutný. Robia sa veci, ktoré sa nerobili. Vy preberáte zodpovednosť. Ak materiál schválite, nie je to podľa mňa správne a bude to nehospodárne,“ povedal Hlina krajským poslancom na ich pondelkovom rokovaní.



Proti schváleniu zámeny pozemkov bola ja krajská poslankyňa Monika Kolejáková (KDH), podľa ktorej majú pozemky NSK podstatne vyššiu trhovú hodnotu ako penzión v Radave. „Dva expertné tímy, jeden z Nových Zámkov znalý pomerov v regióne, druhý z Bratislavy, sa vo svojich záveroch zhodli na tom, že znalecký posudok na pozemky NSK bol výrazne podhodnotený a posudok na penzión je zasa v najvyššej hladine komerčného hodnotenia, do ktorého navyše nebol zarátaný blízky potok, ktorý sa pravidelne vylieva a znižuje cenu nehnuteľnosti,“ vysvetlila Kolejáková.



Ako upozornila, posudky boli prerátané na pôvodnú výmeru pozemkov, ktoré chcel kraj za penzión vymeniť. Rozdiel v cene je však podľa nej aj tak výrazný. „Z našich zistení nám vychádza, že znalecký posudok na naše pozemky nezodpovedá aktuálnej cene za meter štvorcový a je výrazne nižší, ako je reálna cena pozemkov. Dochádzame k sume 5,9 milióna eur za pozemky verzus 1,3 milióna eur za penzión. Znalecký posudok predložený v materiáli oberá NSK o 4,6 milióna eur. Za túto sumu by sme podobných aktivít v sociálnej oblasti mohli vykonať oveľa viac,“ zdôraznila Kolejáková.



Poslankyňa Anna Laurinec Šmehilová (Demokratická koalícia) navrhla materiál stiahnuť z rokovania a hľadať vhodné priestory pre centrum na pomoc obetiam domáceho násilia medzi objektmi, ktoré má kraj vo svojom vlastníctve. Zastupiteľstvo NSK však napokon väčšinou hlasov zámenu krajských pozemkov za penzión v Radave schválilo.



"Chcem zdôrazniť, že žiadnym deťom týmto krokom neberieme ihriská. Na pozemkoch v Šuranoch žiadne športovisko nie je. Multifunkčné ihrisko na strednej škole v Nových Zámkoch zrevitalizujeme a presunieme do iného objektu školy,“ doplnil riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.