Nitriansky kraj kritizuje štát za slabú výstavbu ciest a železníc

Nitra 18. mája (TASR) – Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja schválili memorandum, v ktorom protestujú proti tomu, že NSK patrí k regiónom, v ktorých štát investoval najmenší objem zdrojov na budovanie ciest a železníc.



Pripomínajú, že Nitriansky kraj je oproti severným regiónom trvalo znevýhodňovaný, čo sa prejavuje aj v tom, že na jeho území do dnešného dňa „nie je vybudovaný ani meter diaľnice“.



Po zverejnení materiálu s názvom Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry, ktorú vlani zverejnil Útvar hodnoty za peniaze, je podľa poslancov jasné, že štát chce NSK pri investíciách do ciest a železníc aj naďalej znevýhodňovať. Podľa poslanca Ivána Farkasa sa na juhu Slovenska za posledných 30 rokov neuskutočnila žiadna významnejšia investícia do ciest či železníc.



„Podľa Harmonogramu prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry, ktorý bol schválený na vláde, sa v tomto roku preinvestuje v Prešovskom kraji 158 miliónov eur, v Žilinskom kraji 138 miliónov eur a v Nitrianskom kraji 30 000 eur. Takéto sú pomery. To nie je vtip, to je realita. Výsledok? Nižšia mobilita a menej pracovných príležitostí na juhu Slovenska,“ skonštatoval Farkas. Podobný názor vyslovili na májovom rokovaní zastupiteľstva aj ďalší poslanci kraja.



Na problém s nedostatočnou výstavbou nielen cestnej, ale aj železničnej infraštruktúry už dlhšiu dobu upozorňuje aj predseda NSK Milan Belica.



„Žiaľ, Nitra nemala šťastie. Je vynechávaná z mapy železničnej dopravy a nemáme ani kilometer diaľnic, čo je problém, pretože diaľnice majú iné parametre ako rýchlostná cesta. Keď nemáme diaľnice a sme tranzitný kraj, kadiaľ pôjdu tie ťažké kamióny? Ničia nám cesty II. a III. triedy, a to má vplyv aj na hospodárenie kraja, ktorý musí na opravu ciest vynakladať z vlastného rozpočtu oveľa viac prostriedkov,“ zdôraznil Belica.



Podľa predsedu NSK je problémov s cestnou infraštruktúrou v regióne veľa. Pracovná skupina poslancov, ktorá chce rokovať s ministerstvom dopravy, by sa mala sústrediť na dve hlavné priority.



„Cestné prepojenie Hornej Nitry od Prievidze smerom na Nitru, až dole do Komárna. To je hlavný a absolútne prioritný cestný ťah. Urýchlene by sa tiež malo riešiť železničné prepojenie Nitry na Bratislavu. Problémy s dopravnými spojeniami si už plne uvedomujú aj veľké firmy. Aj na rokovaní s predstaviteľmi spoločnosti Jaguar Land Rover sa hovorilo o tom, že cesty v regióne sú preťažené a doslova zahltené,“ skonštatoval Belica.



Ministerstvo hospodárstva v reakcii na prijaté memorandu poslancov NSK a ich nespokojnosť s výstavbou ciest a železníc upozornilo na harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry. Ten je podľa hovorcu rezortu Ivana Rudolfa odpoveďou na požiadavky NSK.



„Asi sa zhodneme na tom, že výstavba diaľnic a infraštruktúry na Slovensku nie je najšťastnejšia a nevidíme v tom nejakú koncepciu a systém. Ten chceme priniesť v harmonograme, ktorý je aj odpoveďou na rôzne regionálne petície. Treba povedať, že máme 800 miliónov eur, za ktoré dokončujeme rozostavané stavby a diaľnicu D1. Problém s nedostatočnou infraštruktúrou majú v rôznych krajoch, preto vznikol tento harmonogram. Nemôžeme ustupovať regionálnym lobingom,“ skonštatoval na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).