Vo Zvolene odhlasovali novú výšku poplatku za komunálny odpad

Zvolen 12. decembra (TASR) - Zvolenčania budú za komunálny odpad platiť viac. Poplatok po novom vzrastie o štyri eurá, zo 48 na 52 eur ročne. Dane za byty, stavby na bývanie, chaty či garáže vzrastú v budúcom roku maximálne o päť percent. Mestskí poslanci o tom rozhodli na svojom štvrtkovom zasadnutí.



Vedúca oddelenia miestnych daní Katarína Markovičová uviedla, že v prípade dane za byty s rozlohou 64 štvorcových metrov v prvej zóne, v centre mesta, bude zvýšenie zo sumy 39,16 eura na 40,70 eura ročne. Ak sa takýto byt nachádza na sídlisku, jeho majiteľ v novom roku zaplatí mesačne 37,63 eura namiesto pôvodných 35,84 eura ročne. "V tretej zóne, do ktorej patrí napríklad časť Zolná, zaplatil majiteľ bytu tento rok 27,26 eura, v budúcom roku to bude 28,60 eura," objasnila.



Zvolenský primátor Vladimír Maňka povedal, že pre vážnu ekonomickú situáciu miest a obcí šetria na energiách a s vlastnými pracovníkmi robia časť letnej a zimnej údržby. "Centralizujeme kopírovanie dokumentov, vstup na toalety na námestí riešime prostredníctvom automatu, čo znížilo personálne náklady a zvýšilo výber hotovosti," spomenul. Parkovacia politika podľa neho pomôže financovať výstavbu nových parkovacích miest a celkovo tak šetria stovky tisíc eur ročne. "V Združení miest a obcí Slovenska sa nám podarilo dohodnúť s vládou na konci roka aspoň čiastočné dofinancovanie výpadku daní. Bez týchto krokov by sme vo Zvolene museli zvýšiť dane omnoho viac," podotkol.



Vo Zvolene v budúcom roku môžu tiež obyvatelia pri miestnych daniach a poplatkoch využiť webovú aplikáciu. "Je to ďalšie úsporné opatrenie, ročne za poštové služby zaplatíme viac ako 100.000 eur," zhrnul primátor. Doplnil, že tým, ktorí elektronické služby nevyužívajú, budú doručovať poštu tak ako doteraz.