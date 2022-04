Poslanci odobrili najnutnejšie investície do RO Sninské rybníky

Snina 7. apríla (TASR) – S cieľom zabezpečiť prevádzku rekreačnej oblasti (RO) Sninské rybníky počas tohtoročnej letnej sezóny odobrili vo štvrtok poslanci mesta Snina najnutnejšie investície do sprevádzkovania nefunkčného filtračného systému. Urobili tak doplnením svojho uznesenia z novembra 2021, z ktorého chcela pôvodne primátorka Daniela Galandová vyňať bod o viazanosti rozsiahlych investícií na vyrovnanie majetkovo-právnych vzťahov s urbárskou spoločnosťou.



"Nikto nechce, aby rekreačná sezóna na rybníkoch nebola sprevádzkovaná. Investičný zámer (pôvodný, pozn. TASR) je ale veľmi široký, finančne veľmi náročný a z tohto dôvodu iniciujeme takéto riešenie," vyjadril sa predkladateľ návrhu na doplnenie pôvodného uznesenia Ladislav Alušík. Podľa neho je nereálne, aby sa mestu podarilo získať na komplexnú obnovu RO externé zdroje financovania, ak nebude definitívne vyriešený majetkovo-právny vzťah k pozemkom v oblasti.



Pôvodný Galandovej investičný zámer okrem odstránenia havarijného stavu na filtračnom zariadení počíta aj s rekonštrukciou v súčasnosti nefunkčného bazéna na bazén určený na plávanie, osadením nových atrakcií a vodných prvkov, ako i regeneráciou celého areálu. Vzhľadom na blížiacu sa letnú sezónu a stále neuzavretý spor o vlastníctve pozemkov v areáli RO predložila poslancom návrh, aby sa časť pôvodného uznesenia o podmienení realizácie investičného projektu vyrovnaním majetkovo-právnych vzťahov s Lesopoľnohospodárskou urbárskou spoločnosťou (LPUS) zrušila. Záujem poslancov naplniť jej víziu aspoň čiastočne investovaním do obnovy nefunkčného filtračného systému privítala aj napriek tomu, že podľa nej sú "komplexné riešenia najlepšie". Podotkla pritom, že poslanci dosiaľ nereagovali na ponuku LPUS na znovuotvorenie rokovaní o definitívnom ukončení ich sporu.



Výška investícií na realizáciu nevyhnutných opráv filtračného systému na zastupiteľstve nezaznela.



Predmetom sporu medzi mestom a LPUS je nájomná zmluva o prenájme pozemkov v RO, ktorú urbárnici považovali od jej vzniku za neplatnú a namietali i voči výške nájmu. Strany sa mali zmluvou riadiť do roku 2030. Urbárnici sa v tejto veci obrátili i na súd, no v marci 2019, keď sa začali medzi LPUS a mestom intenzívne rokovania o budúcnosti RO, vzala LPUS žalobu na mesto o neplatnosť zmluvy späť. Výsledkom pracovných stretnutí bolo memorandum o vzájomnom porozumení a budúcej spolupráci. Za najlepšie riešenie označili obe strany odkúpenie aktív v urbárskej spoločnosti mestom približne za 2,4 milióna eur, ktoré sa malo realizovať v trojročnom splátkovom kalendári. Z dodržania termínu podpisu zmluvy stanoveného "do konca roka 2021" urbárnici napokon odstúpili.