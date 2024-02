Poslanci v Košickom kraji chcú opäť schvaľovať výdavky nad milión eur

Košice 19. februára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) by mal predkladať poslancom na odsúhlasenie všetky právne úkony s povinnosťou uhradiť bežné alebo kapitálové výdavky v hodnote viac ako jeden milión eur. Týka sa to aj organizácií, ktorých je KSK zriaďovateľom. Vyplýva to z uznesenia, ktoré opätovne schválilo v pondelok krajské zastupiteľstvo, predseda KSK Rastislav znovu Trnka avizoval, že ho nepodpíše.



Návrh predložil poslanec Jaroslav Polaček v bode, v ktorom sa rokovalo o výsledku kontroly útvaru hlavného krajského kontrolóra v prípade osemročného prenájmu techniky pre Správu ciest KSK celkovo takmer za 30 miliónov eur. Rovnaké uznesenie schválili poslanci už vlani v októbri, už vtedy ho Trnka nepodpísal.



Polaček kritizujúci prenájom techniky na údržbu ciest návrh opakovane predložil. V pondelok ho podporilo 28 poslancov, zdržalo sa 19, nikto nebol proti.



"Mám k tomu rovnaký postoj ako predtým, uznesenie je v rozpore s viacerými ustanoveniami, jednoducho nie je možné ho prijať, ani procesne nie je celkom možné vykonať ho, takže z tohto dôvodu nebude podpísané," uviedol pre TASR Trnka.



Podľa zákona ak sa predseda kraja domnieva, že uznesenie je v rozpore so zákonom alebo je pre kraj nevýhodné, môže pozastaviť jeho výkon tak, že ho nepodpíše. Rokovací poriadok stanovuje, že zastupiteľstvo môže toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, pričom výkon takéhoto uznesenia už predseda nemôže pozastaviť. Zastupiteľstvo KSK má 57 poslancov, na prelomenie veta by bolo treba hlasy 35 poslancov.