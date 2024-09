Piešťany súhlasili s rokovaním o výmene akcií kúpeľov za Hotel Slovan

Piešťany 6. septembra (TASR) - Poslanci mesta Piešťany odsúhlasili vo štvrtok (5. 9.) možnosť rokovania o výmene kúpeľných akcií za národnú kultúrnu pamiatku Hotel Slovan, ktorý je podľa pamiatkarov v dezolátnom stave.



Poslanci schválili návrh na rokovanie so spoločnosťou Slovenské liečebné kúpele Piešťany o zámene majetku v prípade Liečebného domu Slovan za desať percent akcií kúpeľov. Mesto Piešťany je desaťpercentným vlastníkom akcií v kúpeľoch, ak by sa ich vzdali, hotel by zostal mestu. Mesto má ďalej v pláne požiadať majiteľov hotela a manažment kúpeľov o obhliadku stavu budovy poslancami mesta v prítomnosti kompetentných odborníkov.



Mesto tvrdí, že nie je príliš naklonené výmene. "Pritom mesto ako spoluvlastník môže radšej investovať do vnútorného bazéna Eva. S kúpeľmi je potrebné vyrokovať, aby sa o Slovan postarali, v krajnom prípade kúpeľom Slovan vyvlastniť," popísalo v návrhu zverejnený skutkový stav.



Hotel Slovan v Piešťanoch je od roku 1985 národnou kultúrnou pamiatkou. Dal ho postaviť v roku 1906 Adolf Rónai, kaviarnik z Budapešti, podľa plánov rakúskeho architekta Adolfa Oberländera. Otvorili ho v roku 1907 s pomenovaním Grand Hotel Rónai. Počas socializmu ho premenovali na Grand Hotel Slovan a neskôr len Slovan. Z evidencie Pamiatkového úradu SR je známe, že budova je bez využitia a jej stav je hodnotený ako dezolátny.