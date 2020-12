Poslanci Prešova schválili investíciu do výstavby futbalového štadióna

Prešov 15. decembra (TASR) – Investíciu do výstavby prešovského futbalového štadióna spoločnosťou Futbal Tatran Aréna za takmer 16,6 milióna eur bez DPH schválili v utorok na svojom zasadnutí poslanci mesta Prešov. Zároveň zvýšili základné imanie spoločnosti zo 6600 eur na 206.600 eur. V roku 2016 ju mesto založilo spolu s Prešovským samosprávnym krajom (PSK). Mesto prevezme záväzok na nový peňažný vklad do spoločnosti vo výške 102.000 eur.



Poslanci zároveň schválili uzavretie zmluvy o diele so spoločnosťou AVA-stav z Galanty ako víťazom verejného obstarávania s výslednou cenou za celý predmet zákazky viac ako 16,5 milióna eur bez DPH. Predbežne ďalších 300.000 eur bez DPH bude stáť zabezpečenie stavebného a autorského dozoru. Nutnou súčasťou výstavby je aj obstaranie energobloku, ktorý však nebol súčasťou verejného obstarávania. Predpokladaná hodnota jeho zabezpečenia je takmer 767.000 eur bez DPH.



Prešovskí krajskí poslanci v pondelok (14. 12.) schválili spolufinancovanie projektu sumou viac ako 7,2 milióna eur. Rozhodli aj o tom, aby sa kraj už nepodieľal na ďalšom financovaní projektu a prevádzkovaní štadióna. Predsedu PSK Milana Majerského požiadali o prevod obchodného podielu v spoločnosti Futbal Tatran Aréna na mesto alebo inú osobu.



História futbalového štadióna v Prešove, ktorý je najstarším na Slovensku, siaha až do roku 1899. V tom čase sa odohral prvý futbalový zápas na rovnakom mieste, kde bude stáť nový štadión s kapacitou 6500 divákov. Nový štadión, zaradený do tretej kategórie štadiónov UEFA, bude mať podľa radnice dizajnovo unikátnu hlavnú tribúnu štadióna, ktorá bude jedinečná svojím architektonickým prevedením. Slovenský futbalový zväz podporil projekt dotáciou vo výške 2,4 milióna eur.