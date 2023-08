Poslanci Prešova vyhoveli protestu prokurátora vo veci poplatkov v MŠ

Prešov 30. augusta (TASR) - Prešovskí mestskí poslanci v stredu na svojom rokovaní vyhoveli protestu prokurátora. Týka sa poplatkov v materských školách (MŠ) počas letných prázdnin. Tie boli odlišné ako počas roka.



Mestské zastupiteľstvo od apríla schválilo zvýšenie príspevku počas letných prázdnin z desiatich na 20 percent z výšky príspevku uhrádzaného mimo letných prázdnin. Dôvodom mali byť vyššie náklady spojené s menším počtom žiakov, a tým finančné problémy. Desať dní v materskej škole počas letných prázdnin stálo spolu so stravou 93 eur.



"Prokurátor povedal, že zo zákona sa musí vyberať tak, ako je to v iných mestách, na celý mesiac. Čiže len čo dieťa príde do škôlky, hoci len na jeden deň počas prázdnin, musí zaplatiť poplatok za celý mesiac a suma musí byť rovnaká počas celého roka," uviedol primátor František Oľha.



Zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora a následne poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré reflektuje jeho pripomienky. "Takže nielenže sme vyhoveli, ale hneď sme zjednali aj nápravu. Ťažko povedať, či sa tomu dalo vyhnúť. Už aj v rozprave zaznelo, že je to VZN, ktoré dlhodobo v meste Prešov platilo. Podobné nariadenie - a neberte to ako výhovorku - však platí aj v iných mestách, čiže je to polemika, či áno či nie. Argumenty prokurátora jednoznačne hovorili, že pravdu má aj napriek tomu, že niektorí poslanci povedali, že pravdu nemá, čiže radšej sme vyhoveli a riadili sme sa odporúčaním prokurátora," skonštatoval Oľha.



Na otázku, či môžu rodičia detí požadovať vrátenie finančného rozdielu, odpovedal, že súdnou cestou by to mohli vymáhať. "Reálne my sme len zmenili pravidlo na základe názoru prokurátora. Stále nie je asi reálny dôkaz, pretože nedošlo k súdnemu sporu medzi mestom Prešov a prokurátorom, ktorý by bol rozhodnutý v niečí prospech," dodal Oľha.