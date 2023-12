Poslanci Prešovského kraja budú rokovať o dotačnom programe a rozpočte

Prešov 10. decembra (TASR) - Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa v pondelok (11. 12.) stretnú na zasadnutí krajského zastupiteľstva poslednýkrát v tomto roku. Na programe majú viac ako 30 bodov rokovania. Ako PSK uvádza na svojej webovej stránke, jedným z najdôležitejších bodov bude schvaľovanie dotačného programu na rok 2024.



V rámci uvedeného dotačného programu má byť prostredníctvom Výzva predsedu PSK alokovaných 440.000 eur. Výzva poslancov PSK počíta s alokáciou 1,43 milióna eur, Výzva pre región so sumou dva milióny eur a Výzva Participatívny rozpočet má predpokladanú alokáciu 1,3 milióna eur.



Poslanci budú rokovať aj o úprave rozpočtu a návrhu rozpočtu na roky 2024 - 2026. Opäť sa budú venovať aj zriadeniu krajskej rozpočtovej organizácie pod názvom Centrum podpory PSK.



Okrem toho sa budú zaoberať schválením vstupu štyroch kultúrnych organizácií do rôznych projektov. "Konkrétne pôjde o Podtatranskú knižnicu v Poprade, Okresnú knižnicu Dávida Gutgesela v Bardejove, Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom a Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku," pripomína PSK.



Rokovať majú aj o viacerých investičných zámeroch, ako napríklad prístavisko a plávajúca promenáda na Domaši, prístavba pavilónu a stavebné úpravy dvoch pavilónov pri Strednej zdravotníckej škole Prešov, či komplexná rekonštrukcia budov a revitalizácia areálu Centra sociálnych služieb Dúbrava. Zaoberať sa budú i zámerom zabezpečenia vodovodu a kanalizácie v okrese Snina, ako aj nízkouhlíkovou stratégiou organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.



Predmetom rokovania bude tiež vstup do projektu financovaného z Fondu malých projektov Programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027, ktorý má pomôcť krajským cestárom pri diagnostike ciest.