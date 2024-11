Poslanci Prešovského kraja zavŕšili pracovné výjazdy v Bardejove

Prešov 11. novembra (TASR) - S cieľom priblížiť zrealizované investície, posilniť spoluprácu s obcami a organizáciami, predstaviť niektoré nástroje spolupráce a zároveň nadviazať súčinnosť s firmami v rámci duálneho vzdelávania sa uskutočnil v pondelok v okrese Bardejov pracovný výjazd predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského. Spolu s krajskými poslancami PSK a so svojím tímom sa v Strednej odbornej škole (SOŠ) ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove stretol s približne stovkou socioekonomických partnerov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Zhodli sme sa, že tento okres má rozhodne čo ponúknuť v oblasti cestovného ruchu a našou snahou je naďalej ho rozvíjať, aby bol atraktívny pre návštevníkov nielen z blízkeho, ale i ďalekého okolia. Napomôcť tomu môžu aj integrované územné stratégie, ktoré sú konkrétne pre Bardejovský okres naplánované za viac ako 16 miliónov eur a zamerané hneď na viaceré oblasti života," priblížil predseda PSK v Bardejove.



V rámci zmienených územných stratégií ide konkrétne o projekty rekonštrukcie cesty Raslavice - Hertník, opravu úseku Hertník - Kľušovská Zábava, taktiež o výstavbu a obnovu miestnej komunikácie v meste Bardejov, modernizáciu jednej z tamojších základných a materských škôl, ako aj o zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka. Schválený je tiež zámer modernizácie Základnej školy v Raslaviciach, vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Raslaviciach či modernizácie kamerového systému v Zborove.



V poradí štvrtý tohtoročný výjazd predsedu PSK znovu priblížil i vízie PSK. V prípade bardejovského regiónu je podľa Jeleňovej napríklad v oblasti dopravy v horizonte rokov 2024 - 2029 naplánovaná obnova viac ako 30 kilometrov ciest a 16 mostov za takmer 30 miliónov eur. Do oblasti školstva by sa v okrese za tri roky malo preinvestovať 4,2 milióna eur a do rozvoja cestovného ruchu 3,4 milióna eur.



Hostia pracovného výjazdu mali tiež k dispozícii kontaktný bod PSK. Odborní zamestnanci prešovskej krajskej samosprávy prostredníctvom neho poskytovali informácie o spustených eurofondových výzvach, taktiež o dopravnej a sociálnej pomoci v Prešovskom kraji a priblížili i turisticky zaujímavé lokality kraja a jeho aktuálne najväčšie projekty, okrem iného pokračovanie Svätomariánskej púte.



Predseda PSK počas svojej návštevy okresu Bardejov v popoludňajších hodinách postupne absolvoval obhliadku priestorov hosťujúcej SOŠ a otvorenie multifunkčného ihriska s tribúnou v jej areáli, na ktoré PSK poskytol 465.000 eur. V Šarišskom múzeu v Bardejove navštívil jedinú samostatnú špecializovanú expozíciu ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku. Rokovanie v okrese Bardejov zavŕšil obhliadkou nového športoviska v Mihaľove, ktoré PSK podporil v rámci svojho dotačného programu.