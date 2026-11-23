< sekcia Regióny
Poslanci Prešovského kraja zvolili nových podpredsedov
Poslanci zároveň určili podpredsedom mesačné odmeny s účinnosťou od 1. decembra. Kanuščák a Sukeľová budú dostávať odmenu vo výške minimálnej mzdy.
Autor TASR
Prešov 23. novembra (TASR) - Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v pondelok na návrh predsedu kraja Milana Majerského zvolili za podpredsedov PSK Jozefa Kanuščáka (KDH, Slovensko, SaS, Za ľudí, Konzervatívci), Luciu Sukeľovú (nezávislá) a Štefana Bieľaka (nezávislý). Za návrh hlasovalo 59 poslancov, nikto nebol proti ani sa nezdržal.
Poslanci zároveň určili podpredsedom mesačné odmeny s účinnosťou od 1. decembra. Kanuščák a Sukeľová budú dostávať odmenu vo výške minimálnej mzdy. Ani jeden z nich nebude na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený. Bieľak bude na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený v rozsahu 30 percent s mesačnou odmenou 1400 eur.
Poslanec Richard Eliáš (Hlas-SD) v diskusii pripomenul Majerského ponuku spolupráce zo slávnostného zasadnutia zastupiteľstva. „Na moje veľké prekvapenie, ako aj celého klubu Hlas a nezávislí, vidíme, že v materiáloch si navrhol troch poslancov PSK do pozície vicežupanov, ale z nášho klubu, ktorý je druhý najväčší v tomto zastupiteľstve, si žiadne meno nenavrhol,“ povedal Eliáš. Zároveň avizoval, že klub podporí všetkých troch kandidátov.
Majerský v reakcii uviedol, že opozícia v krajskom zastupiteľstve nemala podpredsedu v každom volebnom období. Trvá podľa neho aj ponuka spolupráce. „Čas ukáže, kde všade sa tá spolupráca môže prejaviť a pretaviť do konkrétnych krokov. Nie je všetkým dňom koniec. Som presvedčený, že budú momenty, keď sa stretneme aj v názoroch, aj v hlasovaniach,“ povedal Majerský.
Poslanci zároveň určili podpredsedom mesačné odmeny s účinnosťou od 1. decembra. Kanuščák a Sukeľová budú dostávať odmenu vo výške minimálnej mzdy. Ani jeden z nich nebude na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený. Bieľak bude na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený v rozsahu 30 percent s mesačnou odmenou 1400 eur.
Poslanec Richard Eliáš (Hlas-SD) v diskusii pripomenul Majerského ponuku spolupráce zo slávnostného zasadnutia zastupiteľstva. „Na moje veľké prekvapenie, ako aj celého klubu Hlas a nezávislí, vidíme, že v materiáloch si navrhol troch poslancov PSK do pozície vicežupanov, ale z nášho klubu, ktorý je druhý najväčší v tomto zastupiteľstve, si žiadne meno nenavrhol,“ povedal Eliáš. Zároveň avizoval, že klub podporí všetkých troch kandidátov.
Majerský v reakcii uviedol, že opozícia v krajskom zastupiteľstve nemala podpredsedu v každom volebnom období. Trvá podľa neho aj ponuka spolupráce. „Čas ukáže, kde všade sa tá spolupráca môže prejaviť a pretaviť do konkrétnych krokov. Nie je všetkým dňom koniec. Som presvedčený, že budú momenty, keď sa stretneme aj v názoroch, aj v hlasovaniach,“ povedal Majerský.