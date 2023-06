Poslanci PSK schválili milión eur na pomoc po víkendových povodniach

Prešov 26. júna (TASR) - Milión eur vyčlenili prešovskí krajskí poslanci na pomoc lokalitám na severovýchode Slovenska zasiahnutým víkendovými povodňami. Financie, ktoré schválili na pondelkovom rokovaní zmenou rozpočtu kraja, sú určené na riešenie záchranných prác po povodniach na cestách a mostoch.



Peniaze pôjdu na sanáciu, opravy a rekonštrukcie mostov a ciest poškodených povodňami. "Prostriedky sú určené pre Správu a údržbu ciest PSK, pretože tá je správcom ciest a mostov v kraji. Milión eur vychádza z odhadu, pretože už počas víkendu pracovali naši projektanti, stavebný dozor v teréne. Boli obzrieť rozsah škôd a vyčíslili to rádovo na jeden milión eur, možno o niečo viac, pretože nevieme, ako verejné obstarávanie nám dopadne, ale veríme, že do toho milióna sa nejakým spôsobom s týmito prácami vojdeme," uviedol vedúci odboru financií Úradu PSK Peter Makara.



Povodne zasiahli z piatka (23. 6.) na sobotu (24. 6.) viaceré obce v okresoch Svidník, Bardejov a Vranov nad Topľou, ale aj samotné mestá Svidník a Bardejov. Vo viacerých samosprávach bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity.



Poslanci v pondelok tiež schválili nové zásady rozpočtových pravidiel PSK, zaviedli aj novú položku rezervy. Pri schválení investičnej akcie sa bude tvoriť automaticky v podiele piatich percent z prideleného rozpočtu. V prípade národnej kultúrnej pamiatky to bude v podiele desať percent. Určená je na použitie v prípade vzniku nepredvídaných výdavkov, ako je nárast cien či zmena technologického riešenia a podobne. Rezerva sa podľa Makaru týka nepredvídaných výdavkov projektov z európskych fondov aj vlastných zdrojov kraja.



V rámci úpravy rozpočtu poslanci presunuli 2,5 milióna eur z Úradu PSK na školstvo. Konkrétne pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na prestavbu jeho budovy s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku. Ako povedal Makara, dôvodom je, že priamo gymnázium v Kežmarku bude obstarávateľom investičnej akcie, ktorá bude v celkovom objeme okolo 13 miliónov eur.



Poslanci zároveň odsúhlasili zmenu účelu dotácie vo výške 100.000 eur pre obec Ubľa v okrese Snina. Nepodarilo sa jej získať dodatočné zdroje na vybudovanie plánovaného cyklochodníka. Vyčlenené financie využije na úpravu miestnych komunikácií.