Poslanci PSK vyhoveli protestu prokurátorky v súvislosti s FTA

Prešov 29. marca (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci vyhoveli na pondelkovom online rokovaní zastupiteľstva protestu prokurátorky Krajskej prokuratúry v Prešove. Tá napadla uznesenie z decembra minulého roka, ktoré sa týkalo výstavby Futbal Tatran Arény (FTA) v Prešove.



Poslanci tak opätovne odsúhlasili investíciu vo výške viac ako 7,2 milióna eur na výstavbu spomínaného futbalového štadióna. Zároveň schválili aj uzavretie zmluvy s víťazom verejného obstarávania na jeho výstavbu, spoločnosťou AVA-stav, s.r.o., Galanta. V decembri bolo hlasovanie tesné a prešlo o jeden hlas. Za prijatie hlasovalo 29 poslancov, 28 sa zdržalo a proti nebol nikto. Jeden poslanec nehlasoval. Vyjadril sa, že jeho hlas nebol z dôvodu technickej chyby započítaný a hlasuje za. Prokurátorka takto prijaté uznesenie napadla. Na pondelkovom zasadnutí materiál schválilo jednohlasne 60 poslancov.



"Som rád, že jednomyseľne bolo toto hlasovanie potvrdené aj v tomto zastupiteľstve, to znamená, že budovaniu FTA už by nemalo brániť takmer nič. Hoci musím povedať, že je ešte žiadosť na Protimonopolnom úrade, kde čakáme na ich odpoveď. Predpokladám, že príde tesne po Veľkej noci a potom by sa mohlo pristúpiť k samotnému budovaniu arény," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Rovnakou sumou ako PSK financuje výstavbu FTA aj mesto Prešov. Slovenský futbalový zväz podporil projekt dotáciou vo výške 2,4 milióna eur. Nový štadión s kapacitou 6500 divákov, zaradený do tretej kategórie štadiónov UEFA, bude mať dizajnovo unikátnu hlavnú tribúnu štadióna, ktorá bude jedinečná svojím architektonickým prevedením. Vyrásť by mal do 18 mesiacov od prevzatia staveniska.