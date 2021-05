Poslanci Revúcej neschválili spolufinancovanie spornej kompostárne

Revúca 17. mája (TASR) – Poslanci mesta Revúca na minulotýždňovom mestskom zastupiteľstve neschválili spolufinancovanie projektu kompostárne, na ktorú dostala samospráva dotáciu vo výške viac ako 2,2 milióna eur. Proti kompostárni, ktorej vybudovanie schválili poslanci pred viac ako dvoma rokmi, sa teraz petíciou postavila časť verejnosti.



„Bod programu použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške takmer 118.000 eur na spolufinancovanie kompostárne nebol schválený. Dotáciu vo výške 2.229.592,65 eura budeme musieť zrejme odmietnuť,“ potvrdila pre TASR vedúca kancelárie primátora Patricia Šefranová. Ako dodala, petíciu proti vybudovaniu kompostárne v lokalite Viničky podpísalo približne 730 ľudí, aktuálne je v riešení hlavného kontrolóra mesta.



Ako pre TASR doplnil primátor mesta Július Buchta, pre Revúcu ešte existuje šanca, že by poskytnutú dotáciu mohla využiť a samospráva sa o to bude pokúšať. „Je ešte iná technológia, ktorá by sa dala použiť a možno by sme vedeli zmeniť aj miesto, ktoré v čase predkladania žiadosti o dotáciu nebolo dostupné,“ povedal Buchta s tým, že investícia do odpadového hospodárstva je pre mesto veľmi potrebná.



Proti projektu sa podľa Šefranovej postavili najmä obyvatelia lokality, v ktorej mala kompostáreň vyrásť, obávať sa mali najmä zápachu a frekvencie dopravy. Samospráva argumentuje, že kompostovisko mala tvoriť uzavretá hala a mesto rokovalo so Správou povodia Slanej o vybudovaní novej cesty spoza areálu. Podotýka tiež, že o kompostárni sa verejne rokovalo na ôsmich zasadnutiach mestského zastupiteľstva a v každom volebnom okrsku sa uskutočnilo verejné stretnutie občanov s primátorom.



Kompostáreň mala zabezpečiť úsporu nákladov pri preprave, zhodnotení, či spracovaní kuchynského odpadu, podľa samosprávy mohla z rozpočtu mesta ušetriť ročne viac ako 324.000 eur. Ak by poslanci spolufinancovanie schválili, kompostáreň mohla byť v prevádzke už v roku 2022.