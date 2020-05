Poslanci Rimavskej Soboty opäť schválili rozpočet

Rimavská Sobota 27. mája (TASR) – Druhýkrát za posledné tri mesiace schválili poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Rimavskej Sobote rozpočet mesta na aktuálny rok. Jeho nový návrh, upravený na základe predpokladaných výpadkov príjmov pre koronakrízu, odsúhlasili na svojom májovom zasadnutí. Primátor Jozef Šimko však podľa vlastných slov ešte zváži, či ho podpíše.



Šimko v rozpočte kritizoval viaceré pozmeňujúce návrhy poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť, napríklad presunutie prípravy mestských novín Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap a fungovanie Turistického informačného centra pod Mestské kultúrne stredisko. Ako sám povedal, pre súvisiacu kumuláciu funkcií by musel prepustiť minimálne päť zamestnancov.



„Tento rozpočet je zlý a zastavuje rozvoj mesta. Odkedy ste vy tu pri moci, Rimavská Sobota chátra, nerobíme nič, brzdíte všetko. Spamätajte sa, lebo o rok vás ľudia stadeto lopatami vyženú,“ adresoval primátor kritiku členom poslaneckému klubu.



Ako mu odpovedal poslanec Jaroslav Matzenauer, takéto vyjadrenia na zasadnutie MsZ nepatria. „My sme spravili návrh zmeny rozpočtu tak, aby sa šetrilo, ako odporúčal hlavný kontrolór. My nie sme brzdou rozvoja mesta, ste to vy,“ odpovedal Šimkovi.



Podľa poslanca Romana Vaľa primátor členov klubu nepozýva na rokovania a s ich návrhmi nesúhlasí zásadne z princípu, a nie z nejakého racionálneho dôvodu. „Keď navrhujeme šetrenie a optimalizáciu nákladov, keďže nevieme, čo bude zajtra, tak sa tu teraz bijete do pŕs a tvrdíte, aké sme brzdy rozvoja,“ oponoval primátorovi.



Poslanci sa tohtoročným rozpočtom mesta prvýkrát zaoberali koncom minulého roka, vtedy ho však primátor stiahol z programu zasadnutia. Rozpočet napokon schválili v marci tohto roku, ale Šimko ho nepodpísal.



Jeho veto poslanci napokon neprelamovali, keďže pre rýchly nástup koronakrízy už podľa predstaviteľov samosprávy nebol aktuálny a mesto ho prepracovalo. Nová verzia ráta s celkovými príjmami vo výške viac ako 18,7 milióna eur a prebytkom takmer 93.000 eur.