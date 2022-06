Poslanci Šaštína-Stráže neschválili program, ďalej sa nerokovalo

Šaštín-Stráže 30. júna (TASR) – Plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ) v meste Šaštín-Stráže v okrese Senica sa v stredu 29. júna neuskutočnilo. Poslanci neschválili program zasadnutia.



Za program, ktorý navrhol primátor mesta Jaroslav Suchánek, hlasovali dvaja poslanci, piati boli proti a traja sa zdržali. "Za program som nehlasoval, keďže v ňom chýba vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. V niektorých bodoch sú zákonné lehoty, ktoré by sme mali schváliť na tomto zastupiteľstve, tie navrhujem, aby sme prerokovali," uviedol na zasadnutí poslanec Andrej Vajči. Ani ním navrhnutý program poslanci neschválili, a tak primátor ukončil zasadnutie MsZ.



Už pred zasadnutím desiati z 11 poslancov podali žiadosť, aby primátor zaradil na júnové zastupiteľstvo voľbu hlavného kontrolóra. "Primátor sa odvoláva na mimoriadnu situáciu a nechce na základe tohto stavu vyhlásiť voľbu. Tento postup je podľa mňa netransparentný, lebo mimoriadna situácia bola vyhlásená úplne na iný účel. Za posledný polrok boli vyhlásené voľby v iných mestách, napríklad v Košiciach, Trenčíne, Banskej Bystrici a najbližšie k nám v Holíči," informovala poslankyňa MsZ Renáta Medňanská.



Primátor pred zasadnutím informoval, že z vlastnej iniciatívy bod o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra nezaradí. "Nechcem zo svojej vôle vytvoriť ďalší priestor na pochybnosti o zákonnosti voľby nového hlavného kontrolóra, ak by bol zvolený za súčasnej legislatívnej situácie. Úrad vlády SR svojím stanoviskom z dňa 30. mája potvrdil, že mimoriadna situácia pre územie SR v súvislosti s ohrozením verejného zdravia stále trvá, keďže nebola odvolaná," doplnil primátor.



"Tento stav v žiadnom prípade neznamená, že si obec nemôže zvoliť svojho hlavného kontrolóra, respektíve že by sa voľba hlavného kontrolóra nemohla uskutočniť vôbec," uviedol pre TASR Juraj Gazda z advokátskej kancelárie bpv Braun Partners.