2,8 milióna eur poputuje na výstavbu cesty na Pršiansku terasu

Banská Bystrica 30. novembra (TASR) - Nová cesta na Pršiansku terasu, časť Banskej Bystrice, je o krok bližšie k výstavbe. Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na ostatnom zasadnutí jednomyseľne schválili sumu 2.850.000 eur na jej stavbu. Informoval o tom predseda dopravnej komisie Zastupiteľstva BBSK Jakub Gajdošík s tým, že cesta by sa mohla začať stavať na jar budúceho roka. Na financovaní tohto projektu sa však musí podieľať aj mesto a súkromní developeri.



"Už o niekoľko dní predloží primátor Ján Nosko podobné uznesenie aj poslancom banskobystrického mestského zastupiteľstva (MsZ), ktorí by mali schváliť vyčlenenie prostriedkov na výstavbu chodníka a osvetlenia do tejto mestskej časti. Ak to dobre dopadne a dodržia slovo aj súkromní investori, ktorí prisľúbili finančnú pomoc, po 30 rokoch by sa mohlo začať s dlhoočakávanou výstavbou," konštatoval Gajdošík, ktorý je zároveň prvým viceprimátorom a podpredsedom komisie MsZ pre dopravu, verejný poriadok a bezpečnosť.



Ako zdôraznil, nejde len o komfort či lepší chodník, aktuálny stav komunikácie, ktorá smeruje na Pršiansku terasu, je havarijný. V jednom mieste sa dokonca prepadá. Ak by nedošlo k výstavbe novej cesty a existujúcu by museli uzavrieť, došlo by k odrezaniu tejto mestskej časti a obce Horné Pršany. Zhruba 2000 ľudí by sa nedostalo do mesta, zamestnania či škôl.



O zámere zaradiť finančné krytie výstavby novej cesty do svojich budúcoročných rozpočtov informovali tento týždeň predseda BBSK Ondrej Lunter a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Kraj aj mesto predpokladajú financovanie projektu z úverových zdrojov so zapojením súkromného kapitálu.



"Urobili sme verejnú súťaž na zhotoviteľa novej cesty a prišla nám cenová ponuka, ktorú by bolo nerozumné neakceptovať," uviedol Lunter s tým, že odhadované náklady na výstavbu boli 5,2 milióna eur a ponuka predložená v súťaži je výrazne nižšia. Väčšinu budúcej cesty má financovať kraj, ktorý ju následne prevezme do svojej správy ako cestu II. triedy.



"Výstavbou cesty s osvetleným chodníkom pre peších po rokoch vytvoríme bezpečný prístup obyvateľov k ich domovom. K realizácii projektu sme blízko, preto verím, že sa podarí tento zámer schváliť a vyčleniť potrebné financie aj v MsZ," doplnil Nosko.



Pre úspech celého projektu je podľa Luntera potrebné zapojenie súkromných developerov, ktorí profitujú z predaja pozemkov v tejto lokalite a dnes má Pršianska terasa trojnásobný počet obyvateľov oproti niekdajšej koncovej obci Horné Pršany.