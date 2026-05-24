< sekcia Regióny
Poslanci schválili prenájom hokejovej haly na sídlisku Klokočina
HK Nitra môže sídliskovú tréningovú halu prenajímať aj na tréningovú a zápasovú činnosť hokejového družstva HK Nitra ženy, pre potreby amatérskej hokejovej ligy i na univerzitný hokej.
Autor TASR
Nitra 24. mája (TASR) - Mesto Nitra prenajme hokejovú halu na Škultétyho ulici na sídlisku Klokočina klubu HK Nitra. Na svojom májovom rokovaní o tom rozhodli mestskí poslanci.
Ako sa uvádza v schválenom uznesení, HK Nitra v tréningovej hale zabezpečí prevádzku ľadového hokeja pre oddiely vo všetkých vekových kategóriách. „Nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu mestským krasokorčuliarskym klubom a na účely verejného korčuľovania obyvateľov mesta Nitra,“ konštatuje sa v materiáli.
HK Nitra môže sídliskovú tréningovú halu prenajímať aj na tréningovú a zápasovú činnosť hokejového družstva HK Nitra ženy, pre potreby amatérskej hokejovej ligy i na univerzitný hokej. „Nájomná zmluva zároveň presne definuje aj všetky záväzky nájomcu,“ pripomenul mestský úrad.
Tréningovú hokejovú halu na Klokočine kupuje mesto prostredníctvom spoločnosti Nitrianska investičná od súkromného vlastníka. Odkúpenie za 2,4 milióna eur bez DPH schválilo mestské zastupiteľstvo ešte v marci tohto roka. „Splatnosť kúpnej ceny je do 30. júna 2026. V súčasnosti Nitrianska investičná disponuje načerpanými zdrojmi z úveru a po predložení návrhu na vklad do katastra bude suma za nehnuteľnosť uhradená,“ doplnil mestský úrad.
Ako sa uvádza v schválenom uznesení, HK Nitra v tréningovej hale zabezpečí prevádzku ľadového hokeja pre oddiely vo všetkých vekových kategóriách. „Nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu mestským krasokorčuliarskym klubom a na účely verejného korčuľovania obyvateľov mesta Nitra,“ konštatuje sa v materiáli.
HK Nitra môže sídliskovú tréningovú halu prenajímať aj na tréningovú a zápasovú činnosť hokejového družstva HK Nitra ženy, pre potreby amatérskej hokejovej ligy i na univerzitný hokej. „Nájomná zmluva zároveň presne definuje aj všetky záväzky nájomcu,“ pripomenul mestský úrad.
Tréningovú hokejovú halu na Klokočine kupuje mesto prostredníctvom spoločnosti Nitrianska investičná od súkromného vlastníka. Odkúpenie za 2,4 milióna eur bez DPH schválilo mestské zastupiteľstvo ešte v marci tohto roka. „Splatnosť kúpnej ceny je do 30. júna 2026. V súčasnosti Nitrianska investičná disponuje načerpanými zdrojmi z úveru a po predložení návrhu na vklad do katastra bude suma za nehnuteľnosť uhradená,“ doplnil mestský úrad.