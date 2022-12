Poslanci schválili rozpočet banskobystrického kraja na budúci rok

Banská Bystrica 19. decembra (TASR) – Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v pondelok v Banskej Bystrici jednomyseľne schválili vyrovnaný rozpočet kraja na budúci rok v celkovom objeme 410 miliónov eur. Predseda BBSK Ondrej Lunter ho označil za "veľmi konzervatívny a bezpečný" v čase energetickej krízy, inflácie a neistoty samospráv, keďže dodnes nie je schválený štátny rozpočet a nevedia, čo im bude vláda kompenzovať.



Vlastné daňové príjmy tvoria 155 miliónov eur, zhruba 130 miliónov eur sa kraju podarilo získať z eurofondov, čo sú zdroje dôležité na pokračovanie rekonštrukcie ciest a modernizácie zariadení sociálnych služieb a škôl.



"Aktuálna energetická kríza, ktorá znásobila náklady na energie v našich organizáciách, celková inflácia, ktorá sa odrazila v nákladoch jednotlivých škôl či sociálnych zariadení a veľmi zlé rozhodnutia vlády, ktorá stratila dôveru v parlamente, spôsobili, že nám v rozpočte chýba okolo 31 miliónov eur. Je to skutočne veľký objem. Sú to takmer tri pätiny toho, čo ročne dávame na sociálne služby, je to asi tretina toho, čo ide na vzdelávanie a trikrát toľko, čo rozpočtujeme na kultúru," reagoval Lunter.



V súvislosti s najväčšími rozpočtovými položkami šéf kraja konštatoval, že asi 30 percent z celkových daňových príjmov tvoria v rozpočte náklady na verejnú dopravu, čo je viac než 50 miliónov eur, medziročne je to nárast o 15 percent. Ďalších 30 percent tvoria výdavky na sociálne služby, čo je asi 50 miliónov eur, a 11 percent výdavky na vzdelávanie, teda viac než 10 miliónov eur.



"Musíme šetriť tam, kde môžeme. Nebudeme však obmedzovať prevádzku jednotlivých zariadení či už v oblasti vzdelávania alebo rozsahu poskytovaných sociálnych služieb. Zmrazíme platy na Úrade BBSK. Ak sme v minulom roku boli schopní na podporu kultúrnych, športových aktivít a rozvoja cestovného ruchu dať 2,8 milióna eur, dnes rozpočtujeme s nulou, čo je však dočasné opatrenie," zdôraznil Lunter.



Podľa neho k zvyšovaniu výdavkov občanov v oblasti dopravy alebo v sociálnych službách zatiaľ nedôjde, ale počas budúceho roka sa treba na to pripraviť. "Nejdeme do preventívneho zvyšovania. Je to mimoriadne citlivé opatrenie," dodal predseda BBSK.