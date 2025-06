Poslanci schválili spolufinancovanie Centra excelentnosti

Košice 23. júna (TASR) - Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) schválilo realizáciu a spolufinancovanie projektu Strednej priemyselnej školy (SPŠ) elektrotechnickej v Košiciach, kde vznikne prvé Centrum excelentnosti v kraji. Projekt s názvom Excelentní v správe sietí a programovaní bude kraj spolufinancovať sumou viac ako 111.000 eur. KSK informoval, že o nenávratný finančný príspevok požiada v rámci výzvy ministerstva školstva Podpora pilotných centier excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy.



SPŠ elektrotechnická je jedinou školou v Košickom kraji, ktorá splnila prísne kritériá kvality a stala sa súčasťou projektu v sektore informatika. V rámci Slovenska bolo vybraných len 16 stredných škôl v rôznych sektoroch. „Centrá excelentnosti majú nastaviť najnovšie trendy vo vzdelávaní odborných predmetov, čo skvalitní odborné vzdelávanie a aktualizuje vzdelávacie programy. Projekt ráta s modernizáciou priestorov a novým materiálno-technickým vybavením školy,“ informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.



Ďalším projektom, ktorému poslanci v pondelok schválili realizáciu a spolufinancovanie vo výške takmer 36.000 eur, je rekonštrukcia mosta na ceste II/547 cez Hŕbkový potok v katastrálnom území Veľký Folkmar. Rekonštrukcia za približne 450.000 eur umožní podľa KSK odstránenie starého mostného objektu a následné zhotovenie nového mosta.



Modernizácie by sa mali dočkať i ambulancie všeobecných lekárov a špecialistov v kraji. KSK na to chce využiť peniaze z eurofondov, kde sú pre Košický kraj alokované takmer štyri milióny eur. „K týmto prostriedkom je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov, sedem percent, zo štátneho rozpočtu a výška spolufinancovania kraja predstavuje osem percent. Župa musí o peniaze požiadať do konca júna 2025, podmienkou tohto kroku bol práve súhlas Zastupiteľstva KSK,“ uviedla krajská samospráva.



Témou rokovania bolo i nadobudnutie obchodného podielu v spoločnosti W2H2 KSK. Krajskí poslanci schválili nadobudnutie 50-percentného podielu spoločníka Kosit, a to za 50.000 eur. Odobrili aj kúpu pozemkov a nehnuteľností v katastrálnom území Pribeník za 50.000 eur. Dôvodom je prevádzkovanie vzorovej modelovej farmy s využitím technológie Agrokruhy prostredníctvom Strednej odbornej školy agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku.



Najbližšie rokovanie krajského zastupiteľstva sa uskutoční 25. augusta.