Poslanci schválili zámenu majetku, CZO získa súkromná spoločnosť

Žiar nad Hronom 12. decembra (TASR) - Žiarski poslanci vo štvrtok na svojom poslednom tohtoročnom rokovaní odsúhlasili odplatnú zámenu pozemkov a nehnuteľností medzi mestom a spoločnosťou T+T, a. s. so sídlom v Žiline. V rámci nej získa mesto areál na Ulici SNP, do ktorého chce presťahovať svoje technické služby a tiež doplatok vo výške 4,21 milióna eur. Súkromná spoločnosť získa zámenou centrum zhodnocovania odpadov (CZO).



Zámer zámeny schválili poslanci na predchádzajúcom rokovaní mestského zastupiteľstva. "Myslím si, že je to dobrý krok. V našich priestoroch, ktoré boli kedysi vybudované ako odpadové centrum, bude naďalej činnosť, ktorá tam patrí," podotkol po schválení zámeny žiarsky primátor Peter Antal s tým, že majetok nadobudne spoločnosť, ktorá na území mesta nakladá s odpadmi.



V rámci schválenej zámeny mesto získa areál na Ulici SNP, do ktorého chce presťahovať svoje mestské technické služby aktuálne sídliace na Ulici A. Dubčeka. Celá zámena pozemkov a nehnuteľností bude realizovaná s doplatkom v prospech mesta ako rozdiel účtovnej hodnoty majetku mesta a všeobecnej hodnoty majetku vo vlastníctve T+T, a. s. určenej znaleckým posudkom vo výške 4,21 milióna eur. Túto sumu podľa Antala vyplatí spoločnosť mestu v splátkach do piatich rokov.



CZO v katastrálnom území Ladomerská Vieska a Horné Opatovce vybudovalo mesto v minulosti vďaka eurofondom, v roku 2022 ho však dalo do dlhodobého nájmu spoločnosti Technické služby - Žiar nad Hronom, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti T+T. Dôvodom boli vysoké prevádzkové náklady na úrovni 600.000 eur ročne, ktoré mesto podľa Antala zaťažovali. Primátor sa už pri schválení zámeru zámeny vyjadril, že areál považuje mesto za nepotrebný a už samotným dlhodobým nájmom povedalo, že je preň nevyužiteľný a neplánuje nakladať s odpadmi.



Naopak pre spoločnosť T+T, a. s., ktorá ho aktuálne prevádzkuje, je centrum perspektívne. "Vidíme možnosť, že predsa len sa bude toto centrum plnohodnotne využívať, kým nebudú vybudované energetické zhodnocovacie koncovky, to znamená spaľovne, alebo sa tepelné hospodárstva niektorých miest nebudú orientovať na odpady," poznamenal predseda predstavenstva T+T, a. s. Miloš Ďurajka.



Predmetom zámeny nie sú technológie CZO, ktoré nemá spoločnosť záujem kúpiť, a za ktoré bude mestu naďalej platiť ročné nájomné vo výške 20.000 eur. "Nemá význam kupovať zariadenia, ktoré sú už dnes po morálnom opotrebovaní a technické opotrebovanie je na spadnutie," podotkol Ďurajka.



Zámenu majetku podporili na rokovaní všetci prítomní poslanci okrem Juraja Krátkeho. Ten vzniesol voči zámene viacero námietok. Kritizoval, že zámenu pripravilo mesto expresne rýchlo a bez chýbajúcej verejnej diskusie. "Tá zámena bola extrémne rýchlo urobená. Podľa mňa sa predávalo za lacno, za účtovnú hodnotu ako to bolo prezentované," podotkol s tým, že zámena tiež nebola podľa jeho názoru transparentná.