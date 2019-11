Poslanci Senice budú hlasovať aj o zvýšení dane za nehnuteľností

Senica 29. novembra (TASR) – Hlasovanie o zvyšovaní dane z nehnuteľnosti bude jedným z bodov programu posledného tohtoročného zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viera Barošková.



Daň z nehnuteľnosti sa v Senici naposledy zvyšovala v roku 2012, pričom niektoré dane sa v roku 2015 znižovali. "Senica má v regióne v porovnaní so Skalicou, Holíčom či Myjavou najnižšie daňové zaťaženie, čo sa týka rodinných domov a bytov. Kým v susednej Trnave zvýšili sadzbu dane za byt na jedno euro za meter štvorcový (m2) za rok, v Senici by to po zmene malo byť 0,45 eura," uviedla Barošková.



Ako ďalej doplnila, pri bežnom byte s rozlohou 60 m2 to predstavuje zvýšenie o jedno euro mesačne. Pri všetkých druhoch stavieb sa zvýšenie dane pohybuje od 17 centov po 50 centov na m2 za rok. Pri pozemkoch zostávajú sadzby dane nezmenené.



"Aby sa tieto nevyhnutné opatrenia čo najmenej dotkli najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ako sú seniori a zdravotne znevýhodnení občania, tieto osoby majú zľavu vo výške 50 percent zo základnej sadzby dane. Zároveň si všetci občania môžu sumu rozdeliť na tri splátky,“ doplnila hovorkyňa. Pripravované zmeny budú v prípade schválenia platiť od 1. januára 2020.