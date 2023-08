Poslanci Senice budú riešiť žiadosti o poskytnutie podpory pre dve ZSS

Senica 24. augusta (TASR) - Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici budú neplánovane zasadať vo štvrtok, aby prerokovali investície do dvoch zariadení sociálnych služieb (ZSS) v meste. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



V rámci rekonštrukcie získajú objekty nielen nový vzhľad, ale zároveň sa zníži ich energetická náročnosť až o viac ako 50 percent. Kompletnou obnovou prejde budova ZSS Senica, ktorá je mestským zariadením, a rekonštrukciu čaká aj Domov sociálnych služieb (DSS) a zariadenia pre seniorov Senica v správe samosprávneho kraja. Vlastníkom budov je mesto Senica a Trnavský samosprávny kraj ich využíva na základe zmluvy o nájme.



Poslanci budú schvaľovať žiadosti o poskytnutie finančnej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania. "Som rád, že sa práca na týchto projektoch blíži ku koncu a 320 klientov v krajskom a 42 v mestskom sociálnom zariadení sa bude môcť tešiť z vynovených priestorov," uviedol primátor mesta Martin Džačovský.



Budovu mestského ZSS čaká nielen výmena okien, zateplenie fasády a strechy, ale zmeny sa dotknú aj vnútorných priestorov zariadenia. "Dosluhujúci vnútorný lôžkový výťah bude vymenený a vo vnútorných priestoroch budú potrebné stavebné úpravy. Po realizácii prác by sa mala znížiť spotreba tepla na vykurovanie o 54,8 percenta," doplnila Moravcová.



Ako ďalej informovala, energetická náročnosť objektu krajského DSS by sa po kompletnom zateplení mala znížiť až o 80 percent. "Rekonštrukcia bude zahŕňať najmä zateplenie objektu kontaktným zatepľovacím systémom s celkovou obnovou lodžií a výmenu okien. Doteraz bola zateplená tretina strechy budovy, v návrhu obnovy je preto zahrnuté aj dokončenie zateplenia strechy," povedala hovorkyňa mesta.