Poslanci Senice jednohlasne schválili rozpočet na rok 2020

Senica 12. decembra (TASR) – Mestskí poslanci v Senici schválili na svojom zasadnutí vo štvrtok rozpočet mesta na rok 2020. Podľa zverejnených údajov by mal byť rozpočet mierne prebytkový vo výške približne 39.000 eur.



Všetkých 21 prítomných poslancov MsZ schválilo návrh rozpočtu tak, ako bol predložený. Na základe návrhu rozpočtu bude Senica v roku 2020 hospodáriť s celkovými príjmami vo výške 22,89 milióna eur a celkovými výdavkami vo výške 22,85 milióna eur. "Bežný rozpočet mesta je zostavený s prebytkom takmer 1,9 milióna eur, aby boli vytvorené zdroje na pokrytie schodku kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií," uviedol vedúci finančného oddelenia Róbert Mozolič.



Celkové príjmy sú oproti očakávanej skutočnosti vyššie o 2,85 milióna eur. "Stane sa tak hlavne z dôvodu prijatia vyšších bežných transferov o milión eur, kapitálových transferov na prefinancovanie projektov z Európskej únie o 500.000 eur a zapojenia prostriedkov do rozpočtu cez finančné operácie o jeden milión eur," doplnil Mozolič. Celkové výdavky mesta sú oproti očakávaným celkovým výdavkom 2019 rozpočtované vyššie o tri milióny eur.



Bežné výdavky sú vyššie o 890.000 eur hlavne z dôvodu nárastu výdavkov do vzdelávania o 450.000 eur v celkovej výške 9,25 milióna eur, ktoré tvoria 51 percent bežných výdavkov mesta. "Výdavky na všeobecné verejné služby sú vo výške 2,34 milióna eur, na verejný poriadok a bezpečnosť vo výške 840.000 eur, na ekonomickú oblasť a na správu majetku mesta vo výške 1,14 milióna eur, na ochranu životného prostredia 1,32 milióna eur, na bývanie a občiansku vybavenosť vo výške 560.000 eur, na zdravotníctvo vo výške 80.000 eur, na rekreáciu a kultúru vo výške 1,9 milióna eur a na sociálne zabezpečenie vo výške 778.000 eur," informoval o tom vedúci finančného oddelenia.



Kapitálové výdavky sú oproti očakávaným investíciám v roku 2019 vyššie o milión eur v celkovej výške 2,4 milióna eur, o ktoré mesto zhodnotí majetok v roku 2020 v rôznych oblastiach.



Výdavky finančných operácií sú naplánované vyššie o 1,2 milióna eur hlavne z dôvodu splatenia krátkodobej úverovej linky na prefinancovanie projektu Česká cesta vo výške 950.000 eur a zvýšenia základného imania obchodnej spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica vo výške 230.000 eur.