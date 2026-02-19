< sekcia Regióny
Poslanci Sídliska KVP potvrdili vôľu spustiť rezidentské parkovanie
Zotrvali v pozícii, na ktorej sa uzniesli ešte vlani.
Autor TASR
Košice 19. februára (TASR) - Miestne zastupiteľstvo košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP na svojom stredajšom (18. 2.) zasadnutí dvojtretinovou väčšinou potvrdilo vôľu spustiť rezidentské parkovanie na území MČ podľa plánu, teda od 1. marca. Zotrváva tak v pozícii, na ktorej sa uznieslo ešte vlani. Miestni poslanci sa takisto zhodli na návrhu úprav systému, čo má lepšie reflektovať špecifické situácie obyvateľov. TASR o tom informoval hovorca MČ Viktor Wurm.
Pripomenul, že MČ tento týždeň predložila mestu Košice návrh viacerých zmien všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta o parkovaní, na ktorom sa zhodli aj miestni poslanci. „Ide o drobné zmysluplné úpravy systému, ktoré môžu obyvateľom výrazne uľahčiť život. A to napríklad zavedením ročného časového kreditu pre návštevy obyvateľov nášho sídliska, ale aj možnosťou priradenia viacerých vozidiel na jednu rezidentskú kartu,“ uviedol starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc, podľa ktorého má takáto možnosť pomôcť majiteľom viacerých áut, z ktorých však na KVP vždy parkujú len jedno.
Miestni poslanci sa podľa Wurma pripojili aj k návrhu úradu MČ zrušiť postupné zdražovanie rezidentskej karty na druhé vozidlo a ponechanie jej ceny na 110 eur za rok. „Takisto sa podpísali pod návrh predĺženia možnosti dočasnej zmeny EČV počas trvania platnosti rezidentskej karty z dva- na štyrikrát, súhrnne na obdobie 60 dní, namiesto súčasne platných 30 dní,“ dodal.
Zavedenie rezidentského parkovania na Sídlisku KVP schválili mestskí poslanci v júni 2025 s účinnosťou od marca 2026. Proti rozšíreniu zóny regulovaného parkovania vznikla petícia. Mesto Košice avizovalo, že sa na žiadosť obyvateľov sídliska pripravuje na možné odloženie zmeny VZN z minuloročného júna. MČ to označila za nepochopiteľné. Reagovala tiež, že rezidentské parkovanie stále považuje za najlepšie možné udržateľné riešenie. Uvedenou petíciou a VZN sa má mestské zastupiteľstvo zaoberať v utorok (24. 2.).
Pripomenul, že MČ tento týždeň predložila mestu Košice návrh viacerých zmien všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta o parkovaní, na ktorom sa zhodli aj miestni poslanci. „Ide o drobné zmysluplné úpravy systému, ktoré môžu obyvateľom výrazne uľahčiť život. A to napríklad zavedením ročného časového kreditu pre návštevy obyvateľov nášho sídliska, ale aj možnosťou priradenia viacerých vozidiel na jednu rezidentskú kartu,“ uviedol starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc, podľa ktorého má takáto možnosť pomôcť majiteľom viacerých áut, z ktorých však na KVP vždy parkujú len jedno.
Miestni poslanci sa podľa Wurma pripojili aj k návrhu úradu MČ zrušiť postupné zdražovanie rezidentskej karty na druhé vozidlo a ponechanie jej ceny na 110 eur za rok. „Takisto sa podpísali pod návrh predĺženia možnosti dočasnej zmeny EČV počas trvania platnosti rezidentskej karty z dva- na štyrikrát, súhrnne na obdobie 60 dní, namiesto súčasne platných 30 dní,“ dodal.
Zavedenie rezidentského parkovania na Sídlisku KVP schválili mestskí poslanci v júni 2025 s účinnosťou od marca 2026. Proti rozšíreniu zóny regulovaného parkovania vznikla petícia. Mesto Košice avizovalo, že sa na žiadosť obyvateľov sídliska pripravuje na možné odloženie zmeny VZN z minuloročného júna. MČ to označila za nepochopiteľné. Reagovala tiež, že rezidentské parkovanie stále považuje za najlepšie možné udržateľné riešenie. Uvedenou petíciou a VZN sa má mestské zastupiteľstvo zaoberať v utorok (24. 2.).