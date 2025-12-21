< sekcia Regióny
Poslanci Trebišova schválili zriadenie mládežníckeho parlamentu mesta
Cieľom bolo vytvoriť platformu podporujúcu spoluprácu, zapojenie do života mesta a zmysluplné trávenie voľného času.
Autor TASR
Trebišov 21. decembra (TASR) - V Trebišove bude od 1. januára 2026 pôsobiť mládežnícky parlament mesta. Jeho zriadenie a štatút schválilo trebišovské mestské zastupiteľstvo na decembrovom zasadnutí.
„Impulzom na vznik mestského študentského parlamentu bola skutočnosť, že časť žiakov po ukončení základnej školy odchádzala za stredoškolským vzdelaním mimo Trebišova a chýbal priestor, kde by sa prirodzene stretávali stredoškoláci so žiakmi končiacich ročníkov ZŠ,“ informoval mestský úrad v dôvodovej správe. Cieľom bolo vytvoriť platformu podporujúcu spoluprácu, zapojenie do života mesta a zmysluplné trávenie voľného času.
Mesto prostredníctvom centra voľného času (CVČ) oslovilo základné aj stredné školy, ktoré nominovali aktívnych študentov a pedagógov - koordinátorov, čím vznik tejto platformy podporili. Už 12. februára 2025 sa na mestskom úrade uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestského študentského parlamentu, ktorý od tohto obdobia spolupracoval s mestom a CVČ na viacerých podujatiach.
„Na poslednom zasadnutí dňa 10. októbra 2025 členovia potvrdili záujem pokračovať v činnosti a aktívne sa podieľať na aktivitách mesta. Ich doterajšia participácia potvrdila, že takáto platforma má v meste opodstatnenie,“ uviedla radnica. Vzhľadom na doterajšiu spoluprácu, záujem mladých ľudí o participáciu a potrebu legislatívneho zosúladenia primátor Marek Čižmár navrhol aj formálne zriadiť Mládežnícky parlament mesta Trebišov.
