Poslanci Trnavského kraja schválili plán zmien stredných škôl

Rakovce 29. júla (TASR) – Na mimoriadnom zasadnutí Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválili poslanci viaceré zmeny týkajúce sa stredných škôl.



Samospráva má aktuálne až 58 stredných škôl, školských hospodárstiev a škôl v prírode. Poslanci schválili návrhy na zníženie tohto počtu na 48. "Financovanie mimoriadne hustej siete škôl a školských zariadení, ktorá už dávno nekorešponduje s demografickým vývojom a potrebami trhu práce, je neudržateľné," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Podľa neho až jeden a štvrť milióna eur presmeruje kraj z poloprázdnych budov do rozvoja vzdelávania. "S touto ambíciou sme pristúpili aj k zrušeniu dvoch školských hospodárstiev a dvoch škôl v prírode, s ktorými máme ďalšie rozvojové plány. Pristupujeme tiež k zrušeniu jednej obchodnej akadémie a spojeniu ôsmich škôl do štyroch, i zaradeniu jazykovej školy pod gymnázium," doplnil predseda TTSK.



Poslanci schválili návrhy na zrušenie školských hospodárstiev v Piešťanoch a Trnave, ako aj zrušenie škôl v prírode v Dobrej Vode a Moravskom Svätom Jáne.



V rámci racionalizácie siete škôl bol schválený návrh na zrušenie Obchodnej akadémie Hlohovec a zaradenie jazykovej školy v Dunajskej Strede pod gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede.



Kraj pristúpi k spájaniu ôsmich škôl do štyroch. V Piešťanoch ide o Strednú odbornú školu (SOŠ) záhradnícku so SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach. "Som z rozhodnutia sklamaný. Na poslancov som apeloval, aby školu v Piešťanoch nerušili. Máme školy na Slovensku, ktoré si držíme aj s nižším počtom študentov, keďže ide o úzku špecializáciu a úzkoprofilových študentov," informoval primátor mesta Piešťany Peter Jančovič.



V Holíči sa spoja SOŠ Jozefa Čabelku so SOŠ obchodu a služieb. V Dunajskej Strede bude spojená SOŠ informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) a SOŠ stavebná s VJM, ako aj Stredná športová škola s VJM a SOŠ rozvoja vidieka s VJM.



"Zrušenie škôl je ťažký a nepopulárny proces. Čísla však ukázali, že sú pri sebe školy s podobným zameraním a podobným učebným programom. Je zrejmé, že sa tam stráca efektivita. Rizikom je, že sa zníži konkurenčný potenciál, ale na druhej strane môžeme investovať viac financií do jednej školy," doplnil pre TASR poslanec TTSK Martin Džačovský.